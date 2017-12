Iphone furat

Un echipaj de jandarmi care patrula, în weekend, pe strada Steaua de Mare, din Vama Veche, a fost abordat de un bărbat care a reclamat că, în urmă cu câteva minute, i s-a furat un Iphone 4, de culoare neagră. Păgubitul le-a spust militarilor că a lăsat telefonul mobil pe masa din curtea casei şi a intrat în locuinţă pentru scurt timp. Bărbatul a spus că bănuieşte că hoţul este un tânăr care s-a învârtit în jurul casei toată seara şi le-a dat jandarmilor semnalmentele acestuia. Oamenii legii l-au găsit pe suspect la o terasă, unde tocmai vânduse telefonul cu 50 de lei. Cumpărătorul, un angajat al localului, a înapoiat Iphone-ul şi şi-a recuperat banii. Hoţul, Nicolae Chiţuc, de 37 ani, din Bucureşti, a recunoscut că a furat telefonul din curtea casei păgubitului. „Am văzut poarta deschisă şi în curte era un frigider Algida şi am intrat ca să-mi cumpăr o bere. Nu ştiam că este o curte privată, am crezut că este un local. Telefonul era pe masă şi l-am luat cu gândul să îl valorific. Nu cunoşteam adevărata valoare a telefonului, dar am bănuit că este scump”, a susţinut Chiţuc. Bărbatul este cercetat pentru furt, ancheta fiind continuată de lucrătorii Secţiei 3 Poliţie Rurală Mangalia. (C.C.)