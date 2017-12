IPIFF 2008 aduce la malul mării premiere şi concerte inedite

Proiecţii ale celor mai noi şi mai premiate filme, cîteva premiere şi o serie de concerte de excepţie sînt doar o parte din surprizele pe care le aduce la malul mării, de săptămîna viitoare, cea de-a III-a ediţie a Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi - IPIFF 2008. Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Constanţa şi de Uniunea Producătorilor de Film Independenţi, la Constanţa şi Mamaia, între 14 şi 20 iulie, fiind structurat pe trei secţiuni: Competiţie, cu subsecţiuni lung metraj, scurt metraj şi şcoli de film, Panorama filmului românesc şi avanpremiere, cu subsecţiunile româneşti şi străine. Ieri, cu trei zile înainte de debutul oficial al manifestării, la Arenele Tomis a avut loc o conferinţă de presă susţinută de managerul festivalului, Cristian Zgabercea - directorul Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, producătorul general al IPIFF, Dinu Tănase, producătorul executiv, Iulia Ioana Huiduc şi managerul de presă Emanuel Lăzărescu. De asemenea, la eveniment a fost prezent şi scenaristul Sorin Lucian Ionescu, membru în juriul competiţiei de lung metraj ficţiune şi documentar, director executiv şi de programe al TV Neptun. „Începem un festival care a intrat în tradiţia Constanţei şi sper ca această ediţie să fie o reuşită”, a declarat managerul festivalului, Cristian Zgabercea. „Sper ca publicul constănţean şi cel venit din întreaga ţară să aibă şase seri plăcute în cadrul festivalului”, a adăugat acesta.

Cityplex Constanţa, Arenele Tomis, Teatrul de Stat Constanţa şi cinema pe plajă, în Mamaia - locaţiile festivalului

Producătorul IPIFF, regizorul Dinu Tănase, a declarat că proiecţiile vor avea loc la Cityplex Constanţa, Arenele Tomis, în cadrul Teatrului de Stat Constanţa şi într-o zonă amenajată pe plajă în Mamaia. Cinefilii vor avea ocazia să urmărească în cadrul competiţiei de lung metraj ficţiune atît producţii româneşti recente, cît şi producţii distinse cu diverse premii la festivaluri internaţionale.

Gala de deschidere a festivalului va avea loc luni, cu începere de la ora 19.00, la Teatrul de Stat Constanţa, unde va fi proiectată ultima creaţie a lui Nae Caranfil, „Restul e tăcere\". În zilele următoare vor rula „No Country For Old Men\", distins cu premiul Oscar la gala din acest an, „Atonement\", „There Will Be Blood\", „La vie en rose\", „My Blueberry Nights\", „Lumea nouă\" şi „Supravieţuitorul\". În cadrul secţiunii de lung metraj documentar vor putea fi urmărite şapte creaţii ale tinerilor români, în timp ce în cadrul secţiunii Panorama fimului românesc vor fi prezentate producţiile lansate în ultimele luni în cinematografe.

Producătorul IPIFF, Dinu Tănase, a precizat că un eveniment important îl constituie prezentarea în premieră în România a filmului „Grindhouse” (Planet Terror şi Death Proof). „Grindhouse” este alcătuit din două părţi, semnate de unii dintre cei mai apreciaţi regizori ai momentului, Quentin Tarantino şi Robert Rodriguez.

În cadrul festivalului vor fi organizate şi alte evenimente speciale precum un club al criticilor, dar şi concerte „La Familia”, „Yale Strom” şi „10 Prăjini”. Mai mult, directorul Direcţiei pentru Cultură din cadrul CJC, Cristian Zgabercea, a precizat că aşteaptă confirmare de la doi producători de peste Ocean cu care vor fi purtate discuţii în vederea deschiderii la Constanţa a unui studio de producţie de film.

În ceea ce priveşte juriile, organizatorii au decis să menţină, pe cît posibil, componenţa acestora de la an la an. Din juriul competiţiei de lung metraj fac parte, alături de Cristian Tudor Popescu, Alexandru Tocilescu, Laszlo Kantor, Radu F. Alexandru şi scenaristul constănţean Sorin Lucian Ionescu, director executiv şi de programe al TV Neptun. „Interesul meu, ca membru al juriului, nu este legat numai de ceea ce se întîmplă cu producţiile prezente numai în festival, ci şi de producţiile de film în general şi mai ales de cele ale producătorilor independenţi. Iar în calitate de director de programe al unei televiziuni naţionale cu sediul în provincie sînt interesat să achiziţionez producţii independente din cel puţin două considerente: ieşirea din tiparele hollywoodiene şi costul de achiziţie. Este o bătălie întreagă pe piaţa de film, tîrgurile internaţionale - din păcate, naţionale nu există - se întrec în a oferi televiziunilor, spre achiziţie, pachete de filme. Din păcate, unele dintre aceste pachete sînt la preţuri prohibitive, iar altele sînt făcute după criterii comerciale. Şi atunci, interesul nostru este acela de a descoperi surse alternative pentru a achiziţiona producţie europeană, producţie independentă, filme care să spună telespectatorului altceva decît filmele pe care le prezintă, în momentul de faţă, televiziunile centrale - filme premiate la festivaluri consacrate, dar comerciale.”, a declarat Sorin Lucian Ionescu.

Mai multe detalii despre programul exact al proiecţiilor şi al celorlalte evenimente din cadrul Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi pot fi consultate pe site-ul oficial www.ipiff.ro.