IPIFF5 se pregăteşte de start

Timp de cinci zile, în perioada 30 iunie - 4 iulie, Constanţa şi staţiunea Mamaia se vor transforma în locuri de maxim interes pentru profesionişti ai filmului, studenţi şi cinefili deopotrivă. Aceştia sunt aşteptaţi la cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi - IPIFF5. În acest interval de timp, participanţii la manifestarea care tinde să devină tradiţie la malul mării se vor bucura de filme, premii şi un training internaţional de producţie, dar şi de un concurs - ofertă de coproducţie de film de lungmetraj digital, în valoare de 100.000 euro în servicii. Acestor „tentaţii” li se adaugă workshop-uri şi alte evenimente speciale. Astfel, producătorii de film independenţi, români şi străini, şcolile de film şi casele de producţie din Europa vor participa la Competiţia Producătorilor de Film, Competiţia Şcolilor de Film şi Concursul ArtofMagic. Concursul „A Drop of Sea” (one minute shorts) este dedicat elevilor de liceu din toată ţara, iar Concursul de Afişe IPIFF 2011 se adresează tinerilor interesaţi de design grafic. Trainingul din acest an susţinut de renumita firmă de Vision Picture U.K. are ca temă „producătorul executiv”.

IPIFF are ca obiectiv principal promovarea filmului românesc, a identităţii şi personalităţii producătorului de film. El este singurul festival din România care prezintă publicului întreaga producţie naţională de filme ieşite în premieră în perioada iulie 2009 - iulie 2010.

Manifestarea este organizată de Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Patronatul Societăţilor Producătoare din Cinematografie şi Televiziune - UPFAR/PSPCT, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa şi Fundaţia Fantasio, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei.