IPJ Constanţa şi şeful Poliţiei Mangalia, în sala de judecată

Conflictul dintre şeful Poliţiei Mangalia, cms şef Nicolae Pescaru, şi conducerea Inspectoratului de Poliţiei al Judeţului (IPJ) Constanţa este departe de a se stinge, pentru că poliţistul a chemat instituţia în judecată. Cms şef Pescaru a atacat în instanţă decizia IPJ de a-l sancţiona cu reducerea salariului cu 15 procente pe o perioadă de trei luni, ceea ce i-a adus imposibilitatea de a mai participa la concursurile pentru funcţii de conducere în următorii ani. Decizia IPJ Constanţa a fost luată ca urmate a unor controale efectuate la sediul Poliţiei Mangalia în urma cărora au fost descoperite dosare cu autor necunoscut neînregistrate la Parchet. "La prima întrevedere în sala de judecată, fiecare dintre părţi şi-a expus punctul de vedere. Eu consider că sînt nevinovat şi nu doresc decît anularea deciziei. În timp ce eu am fost sancţionat pentru că mi-am făcut datoria, alţii care într-adevăr au făcut măgării au fost trecuţi cu vederea", a declarat şeful Poliţiei Mangalia. În sprijinul lui Pescaru au venit şi reprezentanţii Sindicatului Naţional al Poliţiştilor. "Faptul că Sindicatul s-a oferit să mă ajute, este un semn că eu am dreptate", a mai adăugat cms şef Nicolae Pescaru. Următoatrea confruntare în sala de judecată dintre Inspectorat şi conducerea Poliţiei Mangalia va avea loc pe 23 iulie.