Ipocrizie marca Băsescu!

DISCURS HALUCINANT A trecut doar un an de când PDL părăsea forţat barca guvernării, lăsându-l singur pe „marinarul-şef la Cotroceni”. Însă Traian Băsescu i-a renegat pe cei care l-au făcut preşedinte, pentru simplul fapt că aceştia nu au vrut să pună la conducerea PDL persoana dorită de el. Între timp, şeful statului şi-a revenit rapid, mai ales după ce şi-a tras un nou partid - Mişcarea Populară, pentru care se află, de câteva săptămâni, în campanie electorală. Şi cum poate să facă Băsescu acest lucru cel mai bine decât prin discursuri critice la adresa USL. Totuşi, surprinzător este faptul că, la doar un an după plecarea PDL de la guvernare, şeful statului a uitat de la mână până la gură toate matrapazlâcurile făcute de Boc, Ungureanu şi compania, confirmate chiar de UE. Prezent ieri pe şantierul tronsonului de autostradă Arad - Nădlac, preşedintele Băsescu a criticat intenţia Guvernului de a majora unele taxe sau de a impune noi taxe, cum ar fi în cazul chiriilor. „Sunt politici necorelate”, a spus Băsescu. În plus, şeful statului a menţionat că el a fost şi împotriva majorării TVA, în timpul guvernării Boc. „Slavă Domnului că a fost doar mărirea TVA până la urmă”, a afirmat Traian Băsescu, care a încheiat apoteotic, spunând că „foarte multe firme trăiesc” din închirierea spaţiilor.

„REMEMBER” Culmea este că, prin aceste vorbe, preşedintele le spune românilor că „nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase”. Poate Băsescu a uitat că, din cauza furturilor de bani publici din timpul guvernărilor girate de el în anii anteriori, UE a oprit robinetul cu bani pentru România, acuzând că în perioada 2010 - 2012 s-au făcut fraude pe bani europeni. Cât priveşte acuzaţia că „Guvernul Ponta nu depune eforturi suficiente pentru atragerea fondurilor UE”, Băsescu a uitat, de asemenea, că, în timpul mandatelor lui Boc şi Ungureanu, România s-a situat pe ultimul loc în UE în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene. Tupeul lui Băsescu a fost cu atât mai mare cu cât el a spus că s-a opus majorării TVA. Nimic mai fals, deoarece creşterea TVA la 24% a fost cea mai mare prostie făcută de Guvernul Boc şi recunoscută chiar de preşedintele Băsescu, în urmă cu câteva luni. Asta ca să nu mai punem la socoteală faptul că preşedintele a omis şi măsurile luate de Guvernele PDL împotriva pensionarilor şi funcţionarilor publici, dar şi că, tot în era Boc, în România s-au închis mii de firme.