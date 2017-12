Ipoteză confirmată

Necropsia efectuată în cazul celor doi bătrâni de 75 de ani, din comuna Agigea, găsiţi morţi, vinerea trecută, în propria locuinţă, confirmă ipoteza poliţiştilor. Potrivit anchetatorilor, raportul medicilor legişti confirmă faptul că cei doi soţi şi-au pierdut viaţa intoxicaţi cu monoxid de carbon. Amintim că pensionarii au fost descoperiţi vineri zăcând fără suflare în casa lor, situată pe strada Octavian Goga din Agigea. Descoperirea a fost făcută de vecinii celor doi bătrâni. „Nu îi mai văzusem prin curte de vreo două sau trei zile şi am avut o bănuială că ceva li s-a întâmplat. Azi (n.r - vineri), când am venit la magazin ca să fac piaţa, am stat de vorbă cu vânzătoarea, care mi-a spus că nici ea nu mai ştie nimic despre ei. Am intrat mai multe persoane în curtea casei lor şi pe geam i-am văzut pe amândoi întinşi pe patul din dormitor. Cineva a sunat imediat la 112 şi a cerut ajutor”, a declarat o femeie. În scurt timp, pe strada Octavian Goga au ajuns poliţiştii din localitate şi o ambulanţă. După ce s-a constatat decesul celor doi soţi, la faţa locului au fost chemaţi şi criminaliştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Oamenii legii spun că pe trupurile bătrânilor nu au fost descoperite urme de violenţă, aşa că în această fază a anchetei nu există suspiciuni. Cea mai plauzibilă ipoteză pe care poliţiştii o aveau vineri era aceea că pensionarii au murit ca urmare a intoxicării cu monoxid de carbon. „Din câte ştiu, se încălzeau cu o sobă de teracotă. Este posibil ca fumul să fi intrat în cameră şi ca ei să fi murit asfixiaţi”, a declarat un vecin. Trupurile neînsufleţite au fost transportate la morgă pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei exacte a morţii.