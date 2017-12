Ipoteză halucinantă în tragedia aviatică din Alpi

08:12:49 / 27 Martie 2015

Era logic

Am intuit imediat că a fost un act sinucigaş, chiar am scris pe forum. Era logic, de la 11.500 m avionul a coborât în 8 min. Deci coborârea a fost controlată (intenționată). E aproape imposibil în UE, ca un avion să se prăbuşească datorită unei defecțiuni tehnice! Încă odată, omul a distrus avionul... Într-un zbor, temeți-vă de oameni şi nu de aeronavă in sine.