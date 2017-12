IPS Teodosie a făcut plîngere împotriva începerii urmăririi penale

Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţia Sa PS Teodosie, a făcut plîngere la Parchelul General împotriva ordonanţei de începere a urmăririi penale pe numele său, motivînd că procurorii ar fi trebuit să ceară acordul Patriarhiei Române, au declarat surse judiciare. Plîngerea este făcută în dosarul în care Arhiepiscopul Tomisului este urmărit penal pentru instigare la fals intelectual şi luare de mită, după ce ar fi cerut bani şi cadouri pentru a ajuta un reporter sub acoperire să se înscrie la Facultatea de Teologie. Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, nu s-a prezentat pe 28 august la Parchetul General, el făcînd o cerere de amînare pentru că şi-a angajat un nou avocat, care trebuie să studieze dosarul. Arhiepiscopia Tomisului a precizat, într-un comunicat, după ce mass-media a făcut public faptul că împotriva IPS Teodosie s-a început urmărirea penală, că Arhiepiscopul Tomisului “acceptă această cercetare cu demnitate şi, ştiindu-se nevinovat, are încredere în demersurile Justiţiei”. “Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, indiferent de speculaţiile pe care mass-media şi le poate îngădui, în goana după senzaţional, în calitate de cetăţean al acestei ţări şi de slujitor al Bisericii Ortodoxe, acceptă această cercetare cu demnitate şi ştiindu-se nevinovat, are încredere în demersurile Justiţiei române, pentru stabilirea adevărului”, se arată în comunicatul Arhiepiscopiei. Amintim că Parchetul General a început urmărirea penală pe numele lui IPS Teodosie, pentru luare de mită şi instigare la fals intelectual, dar şi pentru alţi doi preoţi. Astfel, preotul Bogdan Chiriluţă este cercetat de procurorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru luare de mită, iar preotul Emil Brăescu, pentru fals intelectual, spun surse judiciare.