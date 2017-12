IPS Teodosie a fost acuzat oficial pentru mită

• Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, a fost pus sub acuzare pentru luare de mită şi instigare la fals intelectual

• Pe lîngă înaltul prelat, au mai fost puşi sub acuzare şi preotul Bogdan Chiriluţă pentru complicitate la luare de mită şi preotul Emil Brăescu, inspectorul Biroului Catehizare, pentru fals intelectual

• Consilierul onorific media al Arhiepiscopiei Tomisului, ing. Lucia Theodorescu, susţine, în filmul „Demistificarea mistificării” că demersul jurnalistic al cotidianului „România Liberă” este o încercare de denigrare a Bisericii Ortodoxe Române

Procurorii Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au început urmărirea penală împotriva Arhiepiscopului Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul (IPS) Teodosie, prelatul fiind pus, oficial, sub acuzare. Reamintim că dosarul a fost deschis după ce IPS Teodosie a fost acuzat în articolul „Cît costă Duhul Sfînt în România?”, publicat în ediţia din 5 mai a cotidianului „România Liberă”, de luare de mită şi încălcarea legilor bisericeşti pentru a facilita hirotonirea unui jurnalist ca preot. Procurorii ICCJ au început urmărirea penală faţă de IPS Teodosie, pentru luare de mită şi instigare la fals intelectual, faţă de preotul Bogdan Chiriluţă pentru complicitate la luare de mită, iar faţă de preotul Emil Brăescu, inspectorul Biroului Catehizare, pentru fals intelectual. Acest dosar a ajuns de la Parchetul Tribunalului Constanţa la Parchetul ICCJ după ce Arhiepiscopia Tomisului a confirmat că ierarhul face parte din înaltul cler al Bisericii Ortodoxe Române (BOR), ceea ce face ca cercetarea învinuirilor care i se aduc să fie de competenţa procurorilor ICCJ. Potrivit Parchetului Tribunalului Constanţa, în luna martie 2009, deşi trecuseră şase luni de la începerea anului şcolar, în schimbul sumei de 3.000 de euro, din care a fost oferită suma de 850 de euro, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, ar fi intermediat înscrierea, pe bază de documente false, antedatate la Facultatea de Teologie, a unui reporter de la ziarul „România Liberă”, fiind ajutat în acest sens de către inspectorul Biroului Catehizare, părintele Emil Cosmin Brăescu. Potrivit paginii electronice a Patriarhiei Române, IPS Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, este membru al Sfîntului Sinod al BOR, cel mai înalt for bisericesc. Arhiepiscopia Tomisului face parte din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, coordonată de însuşi Prea Fericitul Părinte Daniel, Patriarhul BOR. Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, este primul înalt ierarh ortodox cercetat penal, în istoria Bisericii Ortodoxe Române, din 1990 pînă acum.

Demersul jurnaliştilor „România Liberă”, o încercare de manipulare?

Reprezentanţii Arhiepiscopiei Tomisului au prezentat, ieri, filmul intitulat „Demistificarea mistificării”. Filmul, realizat de consilierul onorific media al Arhiepiscopiei Tomisului ing. Lucia Theodorescu, în colaborare cu fostul purtător de cuvînt al Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Eugen Tănăsescu, doreşte să demonstreze nevinovăţia IPS Teodosie. „Am urmărit filmul prezentat de cotidianul „România Liberă” şi am observat mai multe neconcordanţe între povestea care însoţeşte filmul şi imaginile prezentate. Am considerat că este de datoria mea să demonstrez adevărul, să aduc la cunoştinţa publicului ce am descoperit”, a declarat ing. Lucia Theodorescu. Pe parcursul filmului „Demistificarea mistificării” sînt prezentate secvenţe din filmul realizat de reporterii „România Liberă”, care sînt apoi analizate şi comentate. Potrivit ing. Theodorescu, materialul prezentat de cotidianul central a fost lansat cu puţin timp înainte ca instanţa să se pronunţe într-un proces intentat de IPS Teodosie cotidianului pentru calomnie. În plus, ea afirmă că în spatele realizării materialului se află persoane mai importante care doresc denigrarea BOR. „Dintre toţi ierarhii de după 1990, IPS Teodosie e cel care a construit cele mai multe instituţii bisericeşti. Un arhiereu care organizează cantine sociale, pelerinaje, nu poate fi pe placul celor care doresc să lovească Biserica. Cinci luni a durat ancheta jurnaliştilor. De unde au avut atîţia bani pentru deplasări, pentru camere de hotel? Dacă vom descoperi de unde au venit aceşti bani, vom descoperi şi cine este în spatele acestei denigrări”, a explicat ing. Lucia Theodorescu.