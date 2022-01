IPS Teodosie, despre demolarea bisericii din Constanța: Cine are curaj să desfiinţeze o biserică cu atâţia enoriaşi?

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat, marţi, referitor la biserica din municipiul Constanţa pentru care există sentinţa judecătorească definitivă că lăcaşul trebuie demolat fiindcă a fost construit fără autorizaţie, că biserica va fi relocată şi că nu crede că are cineva curajul să o dărâme.



IPS Teodosie a spus, într-o conferinţă de presă, că s-a discutat cu reprezentanţii autorităţilor locale în vederea relocării bisericii.



"S-a discutat, s-a discutat şi telefonic, se va reloca. Dacă nu se va găsi un loc, biserica aceea nu va dispărea. Cine are curaj să desfiinţeze o biserică cu atâţia enoriaşi? (...) Tot timpul a fost vorba de o relocare, nu de altceva, de ani de zile e vorba de relocare. Până se relochează, este o comunitate acolo care s-a format şi are nevoie de asistenţă religioasă. Pe plan mondial nu are dreptul nimeni să oprească manifestările religioase ale unor enoriaşi", a afirmat arhiepiscopul Tomisului.