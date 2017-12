ÎPS Teodosie, la Judecătoria Constanța! A fost audiat de instanță

17:05:02 / 10 Octombrie 2016

Descreditarea constanta a fetelor bisericesti

Am studiat cu atentie articolul prin care IPS. TEODOSIE a fost audiat la Judecatoria Constanta si trag trista CONCLUZIE ca Organele de Cercetare si Represiune instaurate dupa lovitura de stat din dec.1989 pe langa celelalte represiui si ZANGANIT DE CATUSE 24 de ore din 24, in actiunea de DISTRUGEREA STATULUI ROMAN si TRANSFORMAREA POPORULUI IN = SCLAVII SI IOBAGII LUMII= , traim de cel putin 15 ani in epoca de += DISTRUGEREA CREDINTEI STRAMOSESTI= CRESTIN-ORTODOXA= PRIN ORICE FORMA,MIJLOACE si METODE IMPUSE DE SRTAINI CARE SE DAU PROTECTORI SI MODELE,. Se merge in pasi repezi prin ANARHIE si HAUS spre distrugerea natiei romane , mai ales acum cand tradatorii interni s-au infratit cu cei externi si actioneaza uniti spre disparitia romaniei din randul tarilor lumii,. Dej inca din timpul DISTRUGATORULUI- DICTATOR FANARIOT Basescu Traian adica 2oo5 Romania si-a pierdut Independenta si Suveranitatea cu implicatiile pe care le traim zilnic; SARACIE, SOMAJ, FOAMETE, BOLI , MIGRATIE si MOARTEA in final. Istoricul GIURASCU avea perfecta dreptate cand afirma ca poporul roman nu mai are economie, bogatia solului si subsolului, uzine, fabrici si 40 % din pamantul arabil al romaniei s-a vandut pe nimic la straini,. DECI, TRAIM TMPURI GRELE ,. Si mai grav este faptul ca insasi arhiepiscopul TOMISULUI este TARAT FARA JENA IN PROCESE LA JUDECATORIE,. Eu am fost SOCIALIST si nu am auzit pana in 1990 ca o INALTA FATA BISERICEASCA CUM AR FI SI ARHIEPISCUL TOMISULUI SA FIE TARAT PRIN INSTANTE SI LA ALTE FORTE DE REPRESIUNE,,. Cu toate REPRESIUNILE, MANIPULARILE, DIVERSIUNILE IN CARE CEL MAI MARE SARLATAN SI TRADATOR ESTE OMUL AMERICANILOR= TRAIAN BASESCU=sa stiti ca poporul roman nu-si pierde Credinta in DUMNEZEU si biserica crestina creata de ISUS HRISTOS, iar toti acesti APOLOGETI in chinuri grele isi va desavarsi viata,. Opriti-va pana nu e prea tarziu si pocaiti-va,.