IPS Teodosie, la maternitatea constănţeană

În fiecare an, pe 12 decembrie, Catedrala Arhiepiscopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa devine neîncăpătoare pentru mulţimea de credincioşi. Pe lîngă participarea la Liturghia în cinstea Sfîntului Ierarh Spiridon, constănţenii merg să îl felicite, la ceas aniversar, pe Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie. Această tradiţie a fost respectată şi în acest an, astfel că Înaltul Ierarh tomitan le-a vorbit celor prezenţi despre Evanghelia pildei celor poftiţi la cină. „Am ascultat cu mare interes slujba, dar am ţinut să fiu prezentă aici pentru că IPS Teodosie a împlinit 53 de ani. M-am rugat pentru sănătate şi am primit binecuvîntarea Prea Înaltului”, a povestit o pensionară din Constanţa. Pentru a aduce un omagiu mamei sale, IPS Teodosie a vizitat, ca în fiecare an, maternitatea constănţeană pentru a face cadouri femeilor care au adus copii pe lume. “IPS Teodosie a vrut să fie prezent alături de tinerele mame, cărora le-a oferit daruri care să le ajute la creşterea celor mici, dar şi iconiţe şi calendare. Totodată, Înaltul ierarh a mers la Centrul pentru persoane vîrstnice Constanţa pentru a dărui 100 de cozonaci bătrînilor care îşi duc traiul acolo”, a declarat purtătorul de cuvînt al Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Eugen Tănăsescu.