IPS Teodosie şi-a angajat un nou avocat

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, nu s-a prezentat vineri la Parchetul General, el făcînd o cerere de amînare pentru că şi-a angajat un nou avocat, care trebuie să studieze dosarul, au declarat surse judiciare. IPS Teodosie era aşteptat să se prezinte, vineri dimineaţă, la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţiei şi Justiţie în legătură cu dosarul în care este urmărit penal pentru instigare la fals intelectual şi luare de mită, au declarat aceleaşi surse. Arhiepiscopia Tomisului afirmă, într-un comunicat de joi, după ce mass-media a făcut public faptul că împotriva IPS Teodosie s-a început urmărirea penală, că Arhiepiscopul Tomisului “acceptă această cercetare cu demnitate şi, ştiindu-se nevinovat, are încredere în demersurile Justiţiei”. “Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Teodosie, al Tomisului, indiferent de speculaţiile pe care mass-media şi le poate îngădui, în goana după senzaţional, în calitate de cetăţean al acestei ţări şi de slujitor al Bisericii Ortodoxe, acceptă această cercetare cu demnitate şi ştiindu-se nevinovat, are încredere în demersurile Justiţiei române, pentru stabilirea adevărului”, se afirmă în comunicatul de presă al Arhiepiscopiei. Amintim că Parchetul General a început urmărirea penală pe numele lui IPS Teodosie, pentru luare de mită şi instigare la fals intelectual. Alături de numele Arhiepiscopului Tomisului, în dosar sînt menţionaţi şi alţi doi preoţi. Astfel, preotul Bogdan Chiriluţă este cercetat de procurorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) pentru luare de mită, iar preotul Emil Brăescu pentru fals intelectual. Ancheta procurorilor a început după dezvăluirile ziarului “România Liberă”, potrivit căruia acesta ar fi cerut bani şi cadouri pentru a-l ajuta pe un reporter să se înscrie la facultate şi să devină preot. Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, s-a prezentat, pe 30 iulie, la Parchetul General, pentru a fi audiat. Potrivit unor surse judiciare, IPS Teodosie s-a mai prezentat o dată la Parchetul General, în iulie, cînd ar fi refuzat să facă orice fel de declaraţie. Dosarul în care este cercetat IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a ajuns la Parchetul ICCJ, după ce Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa şi-a declinat competenţa în acest caz, în mai, întrucît IPS Teodosie are calitatea de Înalt prelat. Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa şi-a declinat competenţa în acest caz după ce a primit o adresă de la Arhiepiscopia Tomisului în care se precizează oficial calitatea Înaltului prelat. Arhiepiscopul Tomisului face parte din Marele Cler, iar, potrivit legii, ierarhii care aparţin acestei categorii pot fi cercetaţi numai de către Parchetul General.