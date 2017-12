IPS Teodosie va oficia Slujba de Înviere la Mangalia

Aşa cum ne-am obişnuit, şi în acest an, slujba de Înviere va fi oficiată de Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului într-un altar amenajat în apropiere de malul mării. Diferenţa este că Arhiepiscopul Tomisului, a anunţat că, pentru acest an, a decis să oficieze slujba de Înviere mai întâi la Mangalia şi apoi la Constanţa, la Catedrala „Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”. El a explicat că lăcaşul din Mangalia este un altar consacrat care va rămâne deschis şi pentru alte slujbe: ceremonii ale armatei sau cununii. „La Mangalia sunt adunaţi mulţi creştini care au venit din diferite părţi ale ţării. De aceea, eu voi fi în mijlocul oamenilor care au venit de departe şi în mijlocul locuitorilor din Mangalia. Toţi credincioşii din Mangalia, povăţuiţi de preoţii lor, au hotărât să vină la Slujba de Înviere să ia Lumină de acolo unde voi sluji,în apropierea Hotelului President, unde s-a aşezat altarul pentru Slujba de Înviere şi pentru alte slujbe care vor urma”, a spus Înaltpresfinţitul. Aşa cum s-a întâmplat şi în anii trecuţi, IPS aşteaptă mii de credincioşi să i se alăture. „Când am oficiat Slujba Învierii, afară, au fost circa 30.000 de oameni. Poate şi anul acesta vor veni. Noi nădăjduim să se bucure de vreme bună şi să se bucure de Lumină ca de hrana cea mai potrivită pentru suflet, la cea mai mare sărbătoare a Creştinătăţii”, a mai spus Arhiepiscopul Tomisului. La rândul său, primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, spune că, cel mai probabil, lumina va veni de pe mare, însă încă nu au fost stabilite toate detaliile. „Vom pleca în 3 mai la Ierusalim şi ne întoarcem în noaptea de Înviere. La ora 22.00, Lumina Sfântă va ateriza pe Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu”, a declarat primarul Mangaliei.