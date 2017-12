Irakian condamnat la 12 ani de închisoare

Rejudecat pentru o evaziune fiscală de peste 630.000 de euro, cetăţeanul irakian Jamal Sadîc Jamal Al Adi, a fost condamnat, ieri, de Judecătoria Constanţa, la 12 ani de închisoare. În plus, el trebuie să achite statului român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, 1.193.390,57 lei, echivalentul în euro al pagubei create. Sentinţa nu este definitivă. Reamintim că, în februarie 2008, Jamal Sadîc Jamal Al Adi a primit de la Tribunalul Constanţa o pedeapsă de trei ani şi jumătate de închisoare, însă procurorii au atacat sentinţa cu apel. Doi ani mai târziu, Curtea de Apel Constanţa a admis apelul şi a hotărât rejudecarea cazului. Potrivit rechizitoriului, în perioada februarie - mai 2000, Jamal Sadîc Jamal Al Adi şi-a atribuit numele fals de Ahmed M.O. Hadaiadi şi funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, SC „GSM Prodalc” SRL din Valu lui Traian. Prin intermediul acestei firme, Jamal a vândut alcool către 12 societăţi comerciale, obţinând 15,8 miliarde lei vechi, bani pe care nu i-a declarat la fisc. În acest fel, cetăţeanul irakian nu a plătit la stat 11,9 miliarde lei vechi, reprezentând accize şi TVA. El a venit în România în anul 1998 şi, sub protecţia unei identităţi false, a stat în spatele a numeroase afaceri ilegale. Anchetatorii spun că bărbatul are un cazier impresionant, fiind condamnat în repetate rânduri pentru diferite infracţiuni de înşelăciune, fals, uz de fals şi fals privind identitatea pe care le-a săvârşit de-a lungul anilor.