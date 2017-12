Iranul a produs primul lot de concentrat de uraniu

Oficialii de la Teheran au anunţat că au produs primul lot de concentrat de uraniu (yellowcake), folosite ca bază pentru producerea de uraniu îmbogăţit, plecând de la minereul extras dintr-una din minele din sudul ţării. “Occidentalii au sperat că vom avea probleme în privinţa aprovizionării cu materie primă pentru producerea de uraniu îmbogăţit, dar am primit astăzi primul lot de yellowcake de la mina Gachin”, a declarat şeful programului nuclear iranian, Ali Akbar Salehi, în cadrul unei întâlniri cu presa difuzate în direct de posturile de televiziune. Mina Gachin este situată în apropiere de Bandar-Abbas, în sudul ţări. Până în prezent, concentratul de uraniu folosit de Iran în lanţul său de producţie era importat din exterior, a declarat Salehi, fără a face alte precizări.

Concentratul de uraniu este folosit pentru producerea unui gaz, hexafluorură de uraniu (UF-6), care este ulterior injectat în centrifuge, producând uraniu îmbogăţit. Minereul a fost livrat pentru procesare la facilitatea de la Isfahan, în cadrul eforturilor Iranului de a-şi acoperi necesarul de materie primă nucleară din resurse proprii. Anunţul survine în condiţiile în care o reuniune, prima după un an, este prevăzută să aibă loc azi la Geneva între Iran şi grupul celor Şase, cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU: SUA, Rusia, China, Franţa şi Marea Britanie, plus Germania. Statele occidentale bănuiesc Iranul că are în vedere obţinerea de combustibil nuclear cu grad ridicat de îmbogăţire în scopuri militare, în timp ce regimul de la Teheran insistă că programul său atomic are scopuri exclusiv civile. Iranul a fost supus mai multor serii de sancţiuni din partea Consiliului de Securitate al ONU legat de dosarul său nuclear.