Iranul cere combustibil nuclear

Regimul de la Teheran va înceta îmbogăţirea uraniului la un nivel de 20%, în cazul în care primeşte garanţia marilor puteri că acestea îi vor furniza combustibilul nuclear de care are nevoie, a declarat preşedintele Mahmud Ahmadinejad. Aceste declaraţii, postate duminică seara pe site-ul preşedinţiei, nu figurează în versiunea interviului publicat sâmbătă pe site-ul unui cotidian german. Afirmând că dreptul Iranului de a îmbogăţi uraniu nu este negociabil, preşedintele şi alţi lideri iranieni au sugerat în mai multe rânduri, în ultimele luni, că regimul de la Teheran ar putea renunţa de bunăvoie să îmbogăţească uraniul, dacă drepturile sale nucleare sunt recunoscute de către marile puteri. Este pentru prima dată când preşedintele Ahmadinejad prezintă lucrurile atât de clar.

Această problemă se află în centrul negocierilor care s-au deschis, ieri, la Moscova, între Iran şi grupul 5+1, format din SUA, Rusia, China, Franţa, Marea Britanie plus Germania. Negocierile se desfăşoară într-o atmosferă destul de tensionată şi există puţin spaţiu de negociere. Delegaţia iraniană condusă de Said Jailili şi cea a marilor puteri condusă de Catherine Ashton, şefa diplomaţiei europene şi emisarul grupului 5+1, vor purta discuţii timp de două zile. Marile puteri îşi menţin exigenţele pentru renunţarea la îmbogăţirea cu 20% a uraniului şi schimbul de stocuri de uraniu îmbogăţit cu 20% contra combustibilului nuclear de care Iranul are nevoie. În contrapartidă, cei 5+1 propun atenuarea sancţiunilor internaţionale prevăzute în şase rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU dintre care patru însoţite de sancţiuni economice, precum şi cooperarea în mai multe domenii nucleare civile. Poziţia cea mai tranşantă aparţine Israelului. Preşedintele Israelului, Shimon Peres, a avertizat că timpul Iranului a expirat şi că actuala situaţie, în care regimul islamist de la Teheran continuă programul nuclear, poate conduce la război.