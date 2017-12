Iranul construieşte un tunel lîngă centrala Natanz

Imagini provenite de la un satelit arată că Iranul construieşte un tunel într-un munte din apropierea centralei nucleare din Natanz, putînd fi vorba despre o încercare de a proteja activităţile de îmbogăţire a uraniului de eventuale atacuri aeriene. Fotografiile făcute la 11 iunie au fost obţinute de la DigitalGlobe, un satelit comercial, Institute for Science and International Science, al cărui preşedinte este David Albright, fizician şi fost inspector ONU pentru armament în Irak. Complexul Natanz este o parte importantă a instalaţiilor nucleare ambiţioase ale Iranului, unde regimul de la Teheran îmbogăţeşte uraniu în pofida Consiliului de Securitate ONU şi sancţiunilor acestuia. Îmbogăţirea uraniului este un element-cheie pentru producerea de combustibil pentru armele nucleare, Iranul fiind suspectat de marile puteri că ar putea dezvolta arme nucleare sub pretextul unui program nuclear civil.

Cercetătorii susţin că proiectul este nou şi nu este evident în imaginile din luna ianuarie surprinse de DigitalGlobe. Intrările în tunel nu sînt vizibile în fotografiile prin satelit, dar două drumuri în construcţie pot fi văzute urcînd pe munte, iar unul pare că intră într-un tunel. Cercetătorii mai afirmă că Iranul a mai construit un tunel în apropiere de complexul Esfahan, pentru a proteja o serie de echipamente, materiale nucleare şi uraniul. Deşi acesta este scenariul cel mai probabil, cercetătorii consideră că muntele ar putea reprezenta o protecţie directă pentru centrala Nantaz, probabil cu ajutorul apărării antiaeriene şi altor tipuri de arme. Alţi experţi în domeniul nuclear au minimalizat importanţa construcţiei

Oficiali americani declară că doresc o soluţie diplomatică în dosarul nuclear iranian, dar preşedintele Bush a repetat că toate opţiunile, inclusiv cea militară, sînt luate în considerare. Purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, Sean McCormack, a refuzat să comenteze informaţiile cu privire la tunel.