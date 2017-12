"Iranul nu are nevoie de bomba atomică şi nu o va produce"

Preşedintele iranian, Mahmud Ahmadinejad, a mai surprins o dată opinia publică internaţională, declarînd la New York că ţara sa nu are nevoie de bomba atomică şi nici nu are intenţia să o producă. În cadrul unei conferinţe de presă organizată la sediul Naţiunilor Unite din New York, liderul de la Teheran a insistat din nou asupra caracterului pasnic al programului nuclear iranian. În urmă cu două zile, Mahmud Ahmadinejad a apărat vehement programul iranian de îmbogăţire a uraniului şi a criticat la fel de vehement poziţia Statelor Unite.

Iranul a ignorat, pînă acum, cererea Consiliului de Securitate de a sista programul de îmbogăţire a uraniului care i-ar putea permite să fabrice bomba atomică, încă de la 31 august. Marile puteri aşteaptă, la începutul lunii octombrie, un răspuns din partea Iranului, în legătură cu reluarea negocierilor asupra dosarului nuclear. În lipsa unui răspuns favorabil, membrii permanenţi ar urma să propună Consiliului de Securitate un pachet de sancţiuni împotriva Teheranului.

În domeniul nuclear, Iranul pare să nu mai fie singur în privinţa nemulţumirilor provocate comunităţii internaţionale. Israelul este şi el arătat cu degetul. Ţările arabe încearcă să convingă Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică de faptul că Israelul reprezintă o ameninţare nucleară. Se pare că în ultima vreme, liderii israelieni au intensificat procesul de înarmare cu arme nucleare. Un număr de 15 state arabe plus Indonezia şi Iranul au propus un proiect de rezoluţie care să limiteze activităţile nucleare ale Israelului. Proiectul a fost dezbătut, ieri, de specialişti de la Agenţia pentru Energie Atomică.