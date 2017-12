Iredentismul blochează „pedelizarea” României

SCANDAL ÎN „RAI”. Coaliţia de guvernare începe să se clatine serios după ce, ieri, UDMR a respins proiectul PDL privind reorganizarea administrativă, care cuprinde împărţirea ţării în opt judeţe. Pedeliştii au primit vestea şoc în şedinţa de ieri a Coaliţiei, unde liderii PDL şi UDMR nu au ajuns la un acord privind proiectul de reorganizare administrativă. Imediat după terminarea şedinţei, udemeriştii au avut reacţii dure la adresa partenerilor lor de guvernare, spunând că Uniunea nu a fost consultată cu privire la forma de reorganizare propusă de PDL. Deputatul UDMR Antal Istvan a declarat că nici nu se pune problema ca Uniunea să accepte reîmpărţirea administrativă în opt judeţe. “Nu suntem de acord să facem o reîmpărţire aşa, pe picior, cum vrea PDL. Nu înghiţim chestia asta şi nu putem fi strânşi cu uşa”, a spus Istvan. El s-a declarat deranjat că PDL nu respectă priorităţile legislative stabilite prin protocolul coaliţiei. Deputatul a spus că în loc să se discute Statutul Minorităţilor, care trebuia adoptat până în iunie, PDL propune din scurt legea reorganizării. La rândul său, deputatul UDMR Peter Lakatos a afirmat că reîmpărţirea promovată de PDL ar putea duce la amânarea alegerilor din 2012, pentru că ea presupune modificări în cascadă a altor legi referitoare la alegerile locale şi parlamentare, modificări ce vor dura pentru că ele trebuie dezbătute de Parlament.

CE-I DERANJEAZĂ PE MAGHIARI? Refuzul categoric al UDMR de a accepta împărţirea ţării în opt judeţe are mai multe motive. În faţa opiniei publice, UDMR spune că proiectul lor privind reorganizarea teritorială în 16 regiuni zace undeva prin sertarele Parlamentului şi că acesta a fost dat uitării intenţionat de PDL. „Noi susţinem varianta cu 16 regiuni, pe care am depus-o în Parlament ca proiect de lege, şi asta va fi poziţia noastră pe care o vom avea şi în continuare”, a spus Laszlo Borbely. În plus, liderii UDMR au spus că se tem că împărţirea României în opt mari felii va avea efecte dezastruoase asupra oraşelor care nu vor fi capitale de judeţ. „Va fi ca pe vremea lui Ceauşescu. Toţi banii se opreau în capitală, iar raioanele nu prindeau nimic. Pe varianta asta cu super-judeţele vor fi opt oraşe bogate şi restul extrem de sărace”, au argumentat liderii Uniunii. În realitate însă, supărarea ungurilor a plecat de la faptul că, în proiectul PDL, Ţinutul Secuiesc, care cuprinde Covasna, Harghita şi o parte din Mureş, era înglobat cu alte judeţe. În schimb, cei de la UDMR doresc reorganizare cu 16 regiuni, în care cele trei judeţe ale Ţinutului Secuiesc formau o singură regiune.

AMENINŢARE CU MOŢIUNE. Şi pentru ca scopul lor să fie atins, mai marii UDMR au transmis foarte clar celor de la PDL că, în cazul în care reorganizarea ţării în opt judeţe va trece prin asumarea răspunderii în Parlament, practică devenită deja obişnuită pentru PDL, UDMR va vota o eventuală moţiune de cenzură a USL. Maghiarii nu s-au lăsat momiţi nici măcar cu propunerea PDL de a trece „la pachet” reorganizarea administrativă şi Statutul minorităţilor. „Nu vrem să ni se servească la pachet statutul şi reorganizarea şi din două mişcări să ridicăm mâna şi gata”, a spus unul dintre parlamentarii UDMR. Cu toate că preşedintele CJ Ilfov Cristache Rădulescu (PDL) a afirmat că liderii partidului au decis, încă de săptămâna trecută, ca împărţirea ţării în opt judeţe să fie adoptată prin procedura asumării răspunderii de către Guvern, ieri, speriaţi de posibilitatea căderii guvernului la moţiunea de cenzură, democrat liberalii au anunţat că renunţă la asumarea răspunderii. Mai mult, surse parlamentare au declarat că unii democrat liberali consideră că s-a făcut o greşeală atunci când secretarul general al partidului, Ioan Oltean, a declarat că Executivul ar dori să-şi asume răspunderea pe un astfel de act normativ.

Legea 3/2000: Consultarea populaţiei, obligatorie!

Europarlamentarul liberal Ramona Mănescu a spus că, de fapt, prin reorganizarea în opt judeţe, preşedintele Traian Băsescu vrea să centralizeze România. „Argumentul şefului statului, potrivit căruia astfel se vor reduce cheltuielile şi birocraţia din actualul sistem, poate sună bine. La fel de bine suna şi când ne-a promis că vom trăi bine şi apoi am văzut că faptele sale au demonstrat contrariul. Printr-o astfel de reorganizare, şeful statului nu face altceva decât să îngreuneze situaţia românilor care utilizează aceste servicii. Este mai important să favorizeze PDL la alegerile locale. Cum ar fi, de exemplu, ca un român dintr-un sat din Vaslui să fie nevoit să se deplaseze la Bacău pentru a-şi ridica subvenţia agricolă, doar pentru că aşa vrea Traian Băsescu. Cred că, mai degrabă, şeful statului ar trebui să ceară părerea românilor, printr-un referendum”, a spus Ramona Măsescu. De altfel, organizarea unui referendum pentru proiectul PDL este impus prin Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, care prevede ca „proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ - teritoriale respective, prin referendum.”