Irene a lăsat în urmă mii de sinistraţi

VICTIMĂ DE ORIGINE ROMÂNĂ Rozalia Gluck, o româncă originară din Crasna, în vârstă de 82 de ani, a supravieţuit Holocaustului, dar nu şi uraganului Irene. Rozalia Gluck se afla în localitatea Fleischmanns, la nord-vest de Kingston, când cabana în care se afla a fost luată de ape, duminică dimineaţa. Irene Gluck avea cinci copii şi 45 de nepoţi. Femeia a fost înmormântată în comitatul Orange din New York.

DISTRIBUIRE DE ALIMENTE Echipele de salvare continuau să depună eforturi, ieri, pentru a ajunge la miile de americani izolaţi ca urmare a inundaţiilor provocate de trecerea uraganului Irene, soldate cu moartea a 43 de persoane în 13 state americane. Soldaţii au paraşutat colete cu ajutoare în oraşe din statul Vermont, cel mai afectat. Peste 200 de drumuri sunt blocate sau distruse, misiunile de salvare fiind astfel îngreunate în 13 oraşe. Uraganul a adus precipitaţii echivalente cu volumul a două luni de ploaie în mai puţin de 24 de ore. Problema o reprezintă lipsa căilor de acces. Echipele de salvare continuă să scoată vehicule din apele noroioase şi se ocupă de îndepărtarea copacilor căzuţi pe drumurile publice, care au produs avarii reţelelor electrice. În numeroase locuri, ajutoarele de urgenţă trebuie să fie distribuite locuitorilor cu ajutorul bărcilor sau pe calea aerului.

AJUTOR FEDERAL Situaţia se prezintă la fel în mai multe regiuni din statele New Jersey şi New York, unde şcoli şi centre comunitare au fost transformate în adăposturi. Şapte dintre victime s-au înregistrat în New Jersey şi opt în statul New York. În cursul trecerii peste Caraibe, înainte de a lovi SUA, uraganul a provocat moartea a cinci persoane. O altă persoană a decedat pe teritoriul canadian, bilanţul total ridicându-se la 49 de morţi. Circa jumătate dintre cele 6,7 milioane de persoane de pe coasta de est nu au curent electric. În plus, companiile aeriene au anunţat că vor mai trece zile până când miile de pasageri blocaţi din cauza uraganului vor reuşi să ajungă la destinaţii. Serviciul de tren Amtrak a fost suspendat ieri, între Philadelphia şi New York, din cauza inundaţiilor. Preşedintele Barack Obama a declarat stare de catastrofă în Carolina de Nord şi New York. Decizia permite celor două state acces la fondurile federale. Decizia nu include şi statul Vermont, deşi s-a confruntat cu cele mai grave inundaţii din 1927.

O NOUĂ AMENINŢARE Furtuna tropicală Katia, al cărei nume înlocuieşte Katrina în lista de denumiri pentru uraganele din Atlantic în 2011, s-a intensificat ieri şi ar putea deveni uragan, a anunţat Centrul Naţional pentru Uragane (NHC). Furtuna se afla, ieri, la circa 2.700 de kilometri la est/sud-est de insula Leeward din Marea Caraibilor şi se îndrepta către vest/nord-vest cu aproape 35 de kilometri pe oră. Katia s-ar putea transforma în uragan de categoria a 3-a până sâmbătă seara, cu rafale de vânt de 185 de kilometri pe oră, a anunţat NHC, adăugând că deocamdată este prea devreme să se anticipeze dacă furtuna va ameninţa uscatul. Lista cu nume pentru uraganele din Atlantic se repetă la fiecare şase ani, iar lista din acest an este cea folosită în 2005. Numele unei furtuni este retras dacă acesta a fost folosit pentru un uragan care a provocat distrugeri majore, cum a fost Katrina, în 2005.