Irene a lăsat prăpăd în urma sa

COASTA DE EST, ÎN BEZNĂ Uraganul Irene, însoţit de vânt cu viteza de 128 de kilometri pe oră, a provocat moartea a cel puţin 12 persoane, între care şi un copil, şi continua să se deplaseze ieri spre nord pe Coasta de Est a SUA, făcându-şi simţită prezenţa la New York. Uraganul se dezlănţuise deja în statul Maryland şi până sâmbătă seara deja lăsase fără curent electric circa două milioane de cămine, fiind afectate trei milioane de oameni şi obligând la evacuarea a peste milion de oameni numai în statul New Jersey. De altfel, autorităţile din New Jersey s-au confruntat cu refuzul multora dintre locuitorii din Atlantic City de a se refugia din calea uraganului. A fost nevoie de apelul preşedintelui Obama pentru ca oamenii să ia în serios alerta şi pentru a nu se face aceleaşi greşeli ca pe vremea administraţiei Bush în timpul devastatorului uragan Katrina.

Avertizarea de uragan a fost extinsă şi mai mult spre nord, până la Cape Code în statul Massachusetts, iar părţi din coasta canadiană erau vizate de avertizări de furtună tropicală. Majoritatea victimelor au murit din cauza unor accidente provocate de rafalele puternice de vânt, însă printre victime se numără şi un surfer. Statele Carolina de Nord şi Virginia au simţit primele furia lui Irene, confruntându-se cu inundaţii, importante pagube materiale şi moartea a patru persoane. Ploaia puternică şi inundaţiile i-au izolat pe mii de locuitori din comitatele Beaufort, Carteret şi Pamlico. Toate drumurile din comitatul Jones au fost blocate de copaci doborâţi, iar un adăpost de furtună şi-a pierdut o parte de acoperiş, 75 de oameni trebuind să fie evacuaţi de urgenţă către alt adăpost.

UN ORAŞ FANTOMĂ Înainte să ajungă la New York, uraganul Irene s-a dezlănţuit la primele ore ale dimineţii de ieri la Washington. Apoi, a fost decretată starea de urgenţă la Philadelphia. La New York, East River s-a revărsat pe străzile din zona joasă a oraşului, în timp ce râul Hudson se apropia de nivelul maxim, iar în zona Long Beach s-a înregistrat o maree puternică, care a dărâmat unele ziduri de protecţie. Oraşul New York a fost vizat şi de o avertizare de tornadă, fenomen ce însoţeşte adesea uraganele formate în Atlantic. După New York, a fost rândul autorităţilor din Maryland să oprească circulaţia metroului şi a autobuzelor, o măsură luată în premieră în ultimii 30 de ani. După ce au fost evacuate milioane de persoane din zonele joase, în special din New York şi New Jersey, Centrul Naţional pentru Uragane i-a avertizat pe rezidenţii care locuiesc în structuri înalte aflate în calea uraganului că vântul care loveşte etajele superioare va fi mult mai puternic decât valorile indicate de autorităţi, care iau în calcul viteza la nivelul solului.

Liniile aeriene şi-au anulat mii de zboruri şi aeroporturile din Philadelphia, Washington, New York şi Boston. Primăria din New York a ordonat evacuarea a 370.000 de rezidenţi, un număr fără precedent. Cele mai expuse zone au fost Coney Island şi Manhattan Beach în Brooklyn, Far Rockaway şi Broad Channel în Queens, South Beach, Midland Beach şi alte părţi din Manhattan şi o porţiune din Bronx. Se estimează pagube de miliarde de dolari sau chiar zeci de miliarde de dolari. În cele din urmă, Irene a pierdut din intensitate şi a devenit furtună tropicală.

STARE DE URGENŢĂ Preşedintele Barack Obama a fost pus la curent, sâmbătă seara, cu ultimele date despre Irene într-o teleconferinţă cu principalii oficiali pentru situaţii de urgenţă, între care vicepreşedintele Joe Biden, secretarul pentru Securitate Internă, Janet Napolitano, secretarul Energiei, Steven Chu, administratorul FEMA, Craig Fugate, şi consilierul pentru Securitate Naţională, John Brennan. Şeful Casei Albe a convocat, din nou, acest grup ieri. 6.500 de soldaţi erau gata să fie desfăşuraţi în regiunile devastate, dacă ar fi fost nevoie. Uraganul Irene a provocat avarii şi la centrala nucleară de la Calvert Cliffs, în statul Maryland, unde, din cauza unui transformator afectat de furtună, un reactor s-a oprit automat, dar autorităţile au dat asigurări că situaţia nu pune niciun risc în materie de siguranţă nucleară.

SEZONUL URAGANELOR Un taifun violent, denumit Nanmadol, cel mai puternic din acest an, a afectat în acest weekend şi Filipine. Un număr de 13 persoane au murit sau sunt date dispărute. Taifunul, însoţit de ploi torenţiale şi rafale de vânt cu viteze de până la 230 de kilometri pe oră, a lovit nordul insulei principale a arhipelagului, Luzon, şi se deplasa ieri spre Taiwan. Cinci persoane au murit în urma unei alunecări de teren, două au murit înecate şi alte şase au fost declarate dispărute în mare sau în apropierea râurilor ieşite din matcă. Circa 20.000 de locuitori au fost evacuaţi din zonele muntoase din nord. Circa 20 de taifunuri afectează Filipine în fiecare an şi provoacă de cele mai multe ori victime. Ultimele astfel de fenomene, Nock-ten şi Muifa, au provocat moartea a 70 de persoane în luna iulie.