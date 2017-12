Irina Florea a părăsit competiţia X Factor

Gala X Factor din weekend a adus melodii celebre şi o situaţie inedită: concurenţii au făcut, sâmbătă seară, de două ori mai mult show. Fiecare a avut de interpretat câte două melodii şi nu una, aşa cum s-a întâmplat în galele anterioare, prima melodie fiind aleasă chiar de telespectatori. Pe scena X Factor, au răsunat, la dorinţa publicului, „Love the Way You Lie”, featuring-ul Rihannei cu Eminem, „Supergirl”, piesa nemţilor de la Reamon, sau hituri nemuritoare precum „Simply the Best” şi „Angels”.

Echipa X Factor s-a confruntat, duminică, cu o problemă fără precedent în istoria show-ului. Publicul le-a trimis la duel pe Irina Florea şi Diana Hetea însă, aceasta din urmă, din pricina unor probleme medicale, nu a putut susţine melodia de salvare.

Concurenta lui Adrian Sînă a acuzat o răguşeală încă din timpul săptămânii trecute şi a făcut un efort să evolueze în gala de sâmbătă seară. Însă, duminică, Diana şi-a pierdut de tot vocea astfel că atunci când publicul a trimis-o la duel, timişoreanca a trebuit să fie evaluată în baza unui filmuleţ cu prestaţiile sale anterioare. În acelaşi timp, concurenta lui Mihai Morar, Irina Florea, ajunsă pentru a doua oară la duel, a interpretat o melodie din repertoriul Aliciei Keys. Cum Adrian Sînă şi Mihai Morar şi-au salvat fiecare concurenta, decizia finală i-a revenit, desigur, Paulei Seling.

Tot duminică, înainte de marea decizie, Alexander Rybak a concertat pe scena X Factor. Artistul norvegian a fost invitat la cererea fanilor de pe Facebook şi a extaziat sala cu două dintre cele mai cunoscute melodii ale sale „Fairytale” şi „Europe Skies”