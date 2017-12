Irina Loghin a cîntat pentru 250 de bătrîni

Conducerea Căminului pentru Persoane Vîrstnice (CPV) din Constanţa a organizat un eveniment menit să descreţească frunţile celor 250 de persoane care locuiesc în incinta instituţiei. „Am intrat într-un program de modernizare a căminului şi toată această forfotă îi deprimă pe rezidenţii noştri. De aceea, ne-am gîndit că au nevoie de cîteva clipe de destindere. Am luat legătura cu interpreţii de muzică populară care ne-au fost alături şi cu alte ocazii şi am primit un răspuns favorabil. Mulţumită generozităţii lor (nu le-am oferit nimic pentru prezenţa aici) am putut să organizăm această manifestare”, a declarat directorul CPV, Doruţa Giuglia. La eveniment au participat aproximativ 260 de persoane vîrstnice (250 rezidenţi ai Căminului şi 10 beneficiari ai serviciilor sociale la domiciliu oferite de instituţie). Aceştia i-au întîmpinat cu aplauze pe dansatorii Laura şi Laurenţiu Bogorodea din Cîmpina şi pe cîntăreţii de muzică populară Ion Amititeloaie, Tiţa Barbu şi Irina Loghin. A mai fost prezent, de asemenea, şi solistul Paul Surugiu (Fuego). „Este a doua oară cînd venim aici. Am venit cu drag, pentru a uşura suferinţa acestor bătrîni”, a declarat binecunoscuta interpretă Irina Loghin.