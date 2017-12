Irina-Camelia Begu a câștigat turneul de la Seul

Tenismena Irina-Camelia Begu, cap de serie nr. 1 şi locul 29 WTA, a câştigat, duminică, turneul de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii în valoare totală de 500.000 de dolari, obţinând astfel al doilea titlu al carierei. În finală, românca a învins-o pe Aliaksandra Sasnovici (Belarus), jucătoare venită din calificări şi locul 136 WTA, cu scorul de 6-3, 6-1, după o oră şi 17 minute de joc. „Sunt atât de fericită că am câştigat primul meu titlu WTA după trei ani - a trecut mult şi cred că mi-am îmbunătăţit mult jocul. Am învăţat mult din meciurile şi experienţele avute şi mai ales am mai multă constanţă în joc. Mă simt total diferit faţă de acum trei ani. Mi-am păstrat calmul şi am făcut-o pe adversara mea să alerge mai mult. Nu am dominat fiecare ghem, dar am fost mai bună la punctele mari”. Pentru titlul câştigat la Seul, Begu va primi 280 de puncte WTA şi un cec în valoare de 111.389 de dolari. Românca mai are în palmares un titlu, câştigat în 2012 la turneul de la Taşkent, şi alte trei calificări în ultimul act, la Moscova (2014), Marbella şi Budapesta (ambele în 2011). Ea va urca de luni pe locul 26 WTA, cea mai bună clasare din carieră.

În schimb, Irina Maria Bara, cap de serie nr. 1, a pierdut, duminică, finala turneului ITF de la Varna (Bulgaria), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Bara a fost învinsă în finală de Isabella Şiniakova, din Bulgaria, cap de serie nr. 2, cu scorul de 7-6 (7/2), 6-4, după o oră şi 38 de minute.

Și tenismanul Marius Copil, locul 176 ATP, a pierdut, duminică, finala turneului challenger de la Izmir (Turcia), dotat cu premii în valoare totală de 64.000 de euro. Românul a fost învins cu scorul de 6-3, 7-6 (7/5), după o oră şi 24 de minute, de slovacul Lukas Lacko, cap de serie nr. 4 şi poziţia 112 în ierarhia mondială. Pentru prezența în finala de la Izmir, Copil va primi 55 de puncte ATP şi un cec în valoare de 5.400 de euro.