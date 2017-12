Irina-Margareta Nistor își prezintă... viața într-un film, la New York

Criticul de film Irina-Margareta Nistor va prezenta, în luna aprilie, la Columbia University și la Kingsborough Community College - City University of New York (CUNY), documentarul „Chuck Norris vs. Communism” (2015), în care joacă actorul român Levente Molnar. Evenimentul se desfășoară sub auspiciile Institutului Cultural Român din New York. Proiecția de la Columbia University va avea loc pe 4 aprilie, ora 18.00, iar cea de la CUNY, pe 6 aprilie, de la ora 12.30.

„Pelicula prezintă povestea uimitoare a casetelor video piratate care au permis câtorva milioane de români să eludeze regimul represiv comunist. Ascunsă de ochii vigilenți ai Securității, Irina-Margareta Nistor a tradus peste 5.000 de filme străine în România comunistă a anilor '80. Filmul a fost nominalizat la importante festivaluri din lume, printre care amintim: Premiul pentru cel mai bun documentar, la Festivalul de Film de la Edinburgh, și Marele Premiu la Sundance Film Festival”, se arată pe site-ul ICR.

Documentarul „Chuck Norris vs. Communism”, regizat de Ilinca Călugăreanu, este realizat în limba română, cu subtitrare în engleză.

De asemenea, Irina-Margareta Nistor va susține sesiuni de Q&A („questions and answers” - „întrebări și răspunsuri”) și conferințe în care va vorbi despre filmele din perioada comunistă, despre cenzură, dar și despre filmele din "noul val" al cinematografiei românești.

