Iron Maiden a cântat pentru 20.000 de români

Concertul de la Cluj, de duminică seară, al legendarei formaţii britanice de heavy metal, Iron Maiden, a adunat peste 20.000 de rockeri. Fanii trupei au început să sosească încă de dimineaţă, la Polus Center, locul concertului şi s-au aşezat în faţa intrării pentru a prinde un loc în faţa scenei, întrucât organizatorii au anunţat că doar primii 5.000 de spectatori vor sta în zona A. Accesul pe stadion s-a făcut după ora 17.00, iar în deschidere a cântat Cargo.

Cu câteva minute înainte de ora 21.00, pe scenă au intrat basistul Steve Harris, bateristul Nicko McBrain, chitariştii Dave Murray, Adrian Smith şi Janick Gers şi solistul Bruce Dickinson. Show-ul a fost deschis cu piesa „The Wicker Man” şi a continuat cu „Ghost of the Navigator\", „Wrathchild\", „El Dorado\", după care, cei şase veterani ai heavy-metalului au interpretat cele mai de succes piese compuse în cei peste 30 de ani de activitate scenică. Celebrele melodii „Fear of the Dark\" şi „Iron Maiden\" au fost cântate de 20.000 de voci, iar la final, „Fecioara de Fier” a răspuns la bis cu încă trei piese: „The Number of the Beast\", „Hallowed Be Thy Name\" şi „Running Free\". Din show nu a lipsit faimosul Eddie, mascota trupei, care a urcat pe scenă în aplauzele entuziaste ale publicului.

A doua zi după concert, Iron Maiden a lansat oficial cel de-al 15-lea album de studio, intitulat „The Final Frontier”, înregistrat la Compass Point Studios din Bahamas, locul unde lucra în perioada de glorie a trupei, 1983 - 1986.