Iron Maiden a concertat pentru 15.000 de români

Legendarii rockeri de la Iron Maiden au susţinut un show memorabil, miercuri seară, în faţa unui public de peste 15.000 de persoane, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. Înainte de intrarea pe scenă a trupei lui Steve Harris, publicul i-a putut vedea pe cei de la Voodoo Six. Chiar dacă sunt mai puţin cunoscuţi, britanicii de la Voodoo Six au oferit un show dinamic şi care a fost bine primit de cei care, la acea oră, ocupaseră piaţa din faţa Palatului Parlamentului. Au urcat apoi pe scenă mult mai cunoscuţii membri ai trupei Anthrax. După show-ul celor din urmă, a fost o pauză de 30 de minute, în care s-au făcut pregătirile pentru ce avea să fie evenimentul heavy metal al anului 2013 în România: concertul Iron Maiden.

La ora 21.00, Steve Harris, Bruce Dickinson, Janick Gers, Dave Murray, Adrian Smith şi Nicko McBrain au urcat pe scenă pentru a prezenta, în premieră în România, varianta 2013 a show-ului care s-a desfăşurat în 1988, în cadrul turneului „Maiden England“. Timp de aproape două ore, fanii au văzut un... Iron Maiden dezlănţuit, ce a trecut în revistă mai toate piesele sale de rezistenţă, între care „The Number of the Beast“, „The Prisoner“, „Aces High“, „Can I Play With Madness“, „Hallowed Be Thy Name“ şi multe altele. Schimbarea periodică a decorurilor, dar şi a costumaţiei lui Bruce Dickinson a făcut ca show-ul să aibă şi o identitate vizuală deosebită.

Iron Maiden a mai concertat în România, la Bucureşti, în 2008 şi la Cluj-Napoca, în 2010.