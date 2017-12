Iron Maiden va lansa un joc video pentru a-şi promova un DVD

Trupa britanică a decis să apeleze la companiile EMI şi Matmi, care vor colabora pentru a produce un joc video ce promovează DVD-ul cu filmul documentar despre legendara trupă rock, intitulat ”Flight 666”. Noul joc video va reproduce cel mai recent turneu mondial al trupei Iron Maiden, intitulat Somewhere Back in Time, prezentîndu-l pe solistul Bruce Dickinson pilotînd un avion şi conducîndu-i pe colegii de trupă în jurul lumii. Utilizatorii vor putea să piloteze ei înşişi avionul trupei Iron Maiden, în cele zece niveluri ale jocului, care îi va purta în cinci dintre ţările în care legendarii rockeri britanici au susţinut concerte: Australia, Canada, India, Japonia şi Mexic. În timpul acestui joc, de-a lungul călătoriei, ei vor putea să lanseze din avion mai multe boxe audio, ”pentru a zgudui lumea întreagă cu ajutorul muzicii rock” şi pentru a cîştiga cît mai multe puncte. Completînd fiecare nivel al jocului, utilizatorii vor primi o ştampilă pe paşaportul Iron Maiden, iar fiecare nivel activează un trailer gratuit care prezintă imagini din documentarul ”Flight 666”. Jocul include şi un concurs care le oferă fanilor posibilitatea de a cîştiga diverse premii în exclisivitzate, precum ţinutele speciale purtate pe scenă de membrii trupei în timpul acestui turneu mondial.

DVD-ul ”Iron Maiden: Flight 666” va fi lansat de EMI Records pe 25 mai. Fondată în 1975, în Marea Britanie, Iron Maiden este una dintre cele mai celebre trupe heavy metal. Mascota ei, Eddie, un zombie ameninţător, a devenit un simbol al genului. Iron Maiden a lansat de-a lungul carierei nu mai puţin de 14 albume, vîndute în aproximativ 70 de milioane de exemplare. Hituri precum ”The Trooper”, ”Flight of Icarus”, ”Where Eagles Dare”, ”To Tame A Land”, ”Wasted Years”, ”Bring Your Daughter... to the Slaughter”, ”Afraid to Shoot Strangers”, ”Wasting Love” au transformat Iron Maiden într-una dintre cele mai longevive şi influente trupe de heavy metal din întreaga lume. Grupul este format din Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers şi Nicko McBrain. În 2008, pe 4 august, trupa Iron Maiden a concertat şi în România, pe stadionul Cotroceni din Bucureşti, în faţa a aproximativ 22.000 de spectatori.