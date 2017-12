Ironicului îi place la nebunie şmecheria ieftină, miştoul de galantar şi ironia. Ca atare, când îi vine lui bine, se dă în stambă. Sau, mă rog, bumbac. După pofte şi apucături. Depinde de conjunctură… Când ţara arde, baba nu se mai piaptănă! Semn bun? Niet. Când ţara arde, babei îi arde de ironii. Se dă fudulă prin palat şi abia îşi trage papucii. O vreme, când o apucau pandaliile, lua la refec oglinjoara fermecată. Îi reproşa mereu că nu mai prezintă starea naţiunii în culori roz bombon. De unde atâta roz? Ironicul s-a obişnuit să-i beştelească pe cei obidiţi. Din cauza exceselor sale de zel, îi trage la răspundere chiar şi pe cei care l-au votat! Cine te-a pus să mă votezi? Pe tema asta, se lansează în tot felul de comentarii acide şi de ironii ieftine. Dă vina pe orbul care a nimerit Brăila. Cine i-a dat busola? Ironicul vorbeşte tot timpul la “şto”. Înţelegeţi ce vreau să spun. Are sau nu are treabă, dumnealui este ironic. Este sau nu cazul, domnia sa ne împroşcă iute cu ironii. Toţi sunt “neşte” proşti, doar dumnealui este “jmecher”. De când a adus ţara în sapă de lemn, o ţine tot într-o veselie! Ce-i de râs? Dimpotrivă, e de plâns! De câte ori ne urează la toţi să trăim bine, vine vorba, face ştrengăreşte cu ochiul. Nici nu ştii din ce direcţie vine miştoul. Când ţara se sprijină într-un singur genunchi, nu e cazul să faci pe deşteptul naţiunii… Cu atât mai mult cu cât se ştie cine a adus-o în halul fără de hal în care se află… Ironicul se ascunde după propria sa pălărie. Ce contrast uluitor între cap şi pălărie! Ghici cine este mai mare. Când emană în jurul său damful celui care le ştie doar el pe toate, ironicul este de-a dreptul caraghios. Ţara arde şi baba spune bancuri nesărate. La început, poporul le digera cu o oarecare uşurinţă. Poate şi pentru faptul că mâncarea era ieftină. Acum, când cetăţeanul de rând nu are din ce trăi de pe o zi pe alta, cui îi mai arde de bancuri? Sigur, “să trăim bine” s-a transformat din urare în banc… Unul foarte prost. Dacă nu cumva, zic eu, chiar cinic. Ironicul se uită la noi de sus. Într-un fel, sărmanul de el, se învaţă de mic cu măsura ţepelor proiectate, cândva, pentru alţii. Ţara arde şi ironicului îi arde de glume proaste pe seama populaţiei neştiutoare. Desigur, cele mai multe dintre săgeţile lui otrăvite se îndreaptă către gazetarii găozari, pui de lele. Practic, când prinde un culoar liber, nu iartă pe nimeni! Dacă intri în gura ironicului, se ştie, evadezi cu greu. Cine devine ţinta ironiilor sale ăla este! Rămâi pe veci subiect de ironii ieftine sau de glume proaste… Ironia soartei face ca ironiile ironicului să devină realitate. Nu ne ura dumnealui, cu o uşoară ironie, să trăim bine, după cum propovăduia marele înţelept al patriei? Trăim sau pătimim? Unii dintre noi s-au molipsit. Vorbesc cu ironie despre cel pe care l-au votat, la vremea respectivă, fără pic de ironie…