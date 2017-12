Ironii britanice la adresa românilor

Revista conservatoare britanică „The Spectator” ironizează declaraţiile unui membru al Guvernului de la Londra care a spus că românii trebuie să aibă aceleaşi drepturi ca britanicii, sugerând, printr-o imagine, că românii sunt rromi şi afirmând că se ocupă cu infracţiuni. Sub titlul „Care este diferenţa dintre imigranţii români şi britanicii care au case în străinătate? Ei bine...”, revista a publicat o imagine cu persoane nomade care stau pe o stradă. „Imigranţii români şi bulgari sunt precum britanicii care au case în Franţa”, după cum afirmă Jeremy Browne, secretar de Stat pentru prevenirea infracţionalităţii. Are absolută dreptate, cu excepţia unor diferenţe, într-adevăr, nesemnificative. Una este că românii şi bulgarii nu deţin case în Marea Britanie. A doua este că britanicii care au case de vacanţă în Franţa primesc foarte rar indemnizaţii sociale. În al treilea rând, britanicii din Franţa sunt rar o sursă de preocupare pentru secretarul de Stat francez responsabil de prevenirea infracţionalităţii. În al patrulea rând, britanicii care au case în Franţa de obicei nu construiesc mahalale din corturi, nu stau cu genţi pe Champs-Élysées şi nu pretind că îşi caută de lucru. În afară de aceste diferenţe, Jeremy Browne are dreptate şi trebuie să îi fim recunoscători pentru o asemenea contribuţie de valoare la dezbatere”, comentează „The Spectator”.

Politicianul liberal-democrat Jeremy Browne, secretar de Stat în cadrul Ministerului britanic de Interne, a declarat că cetăţenii români şi bulgari care vin în Marea Britanie trebuie trataţi la fel ca britanicii care se mută în Spania sau Franţa. Într-un interviu acordat publicaţiei „New Statesman”, Browne a afirmat că venirea românilor şi bulgarilor în Marea Britanie este în interesul ţării.

Londra nu va limita în niciun fel drepturile cetăţenilor români şi bulgari de a munci în Marea Britanie, anunţă ambasada britanică din Sofia, în contextul eliminării restricţiilor pe piaţa muncii începând din 1 ianuarie 2014, relatează presa bulgară. Ambasada britanică a transmis acest comunicat în contextul polemicilor declanşate de hotărârea Guvernului de la Londra de închidere a unui program de recrutare a est-europenilor ca sezonieri în agricultură. Vineri, secretarul de Stat britanic pentru Imigraţie, Mark Harper, a anunţat că programul pentru sezonieri, în cadrul căruia 21.250 de români şi bulgari veneau anual la lucru în Marea Britanie, se va închide în decembrie. Programul, care exista de 60 de ani, permitea ca o treime dintre sezonierii care lucrează în agricultură să fie străini, în special est-europeni. Decizia a fost contestată de Uniunea Naţională a Fermierilor, care avertizează că măsura va contribui la creşterea simţitoare a preţurilor legumelor şi fructelor.