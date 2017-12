Irving Saraf, Harry Carey Jr. şi Michael Hopkins au trecut în nefiinţă

Intrăm în 2013 mai săraci după trecerea în nefiinţă a unor personalităţi ale lumii filmului. Producătorul, directorul de imagine, regizorul şi monteurul Irving Saraf a murit la vârsta de 80 de ani, după trei ani de luptă cu boala Lou Gehrig. Cineastul a murit pe 26 decembrie, la reşedinţa sa din San Francisco. De-a lungul vieţii a lucrat ca director de imagine, producător, monteur sau regizor la Hollywood, inclusiv pentru celebrul ”One Flew Over the Cuckoo’s Nest / Zbor deasupra unui cuib de cuci” din 1975, ”Amadeus” sau pentru versiunea animată a trilogiei ”The Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor”, în regia lui Ralph Bakshi sau pentru mai recentul ”Little Miss Sunshine”. În 1991, Irving Saraf a câştigat premiul Oscar pentru Cel mai bun documentar, pentru ”In the Shadow of the Stars”, care i-a avut ca protagonişti pe membrii corului Operei din San Francisco.

Irving Saraf îi lasă în urma sa pe cea de-a doua soţie a sa, producătoarea Allie Light şi pe copiii Michal, Ilana, Alexis, Charles, Julia şi Peter Saraf, cel din urmă fiind, de asemenea, producător nominalizat la Oscar.

Actorul de filme western Harry Carey Jr., care a jucat în pelicule precum ”She Wore a Yellow Ribbon” şi ”The Searchers”, a murit la vârsta de 91 de ani. Melinda Carey, fiica artistului, a declarat că tatăl ei a murit din cauze naturale, într-un azil din Santa Barbara. ”Şi-a încheiat viaţa cu aceeaşi graţie cu care a început-o”, a spus aceasta. Cariera lui Harry Carey Jr. a durat peste 50 de ani şi a inclus westernurile clasice semnate de John Ford, precum ”The Long Gray Line”. Mai târziu a jucat în seriile ”Gremlins / Gremlinii” şi în ”Back in the Future / Înapoi în viitor”. Cartea sa autobiografică, ”Company of Heroes: My Life as an Actor in the John Ford Stock Company”, a fost publicată în 1994. Chiar dacă îi lipseau statura impunătoare a prietenului şi colaboratorului său John Wayne, Harry Carey Jr. a compensat prin alura tinerească şi abilităţile sale de călăreţ, datorită cărora a jucat în multe din filmele lui John Ford. ”Călătoria mea a fost aceea a unui actor”, a scris acesta în autobiografie. ”Am lucrat cu cei mari şi cu cei nu foarte mari. Dar, în mare parte, am lucrat cu oameni care şi-au iubit profesia şi care, ca şi mine, aveau copii de crescut şi case de plătit”. A fost fiul lui Harry Carey Sr., vedetă de filme western mute şi al actriţei Olive Carey. S-a născut pe 16 mai 1921. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial a lucrat cu Ford la filme pentru marină, unde era înrolat. În urma sa au rămas soţia, două fiice, trei nepoţi şi doi strănepoţi.

Într-un accident de rafting a murit la numai 53 de ani editorul de sunet Michael Hopkins, premiat cu Oscar pentru filmele din seria ”Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor” sau remake-ul din 2005 al filmului ”King Kong”. A mai lucrat la filmele ”Blade Runner”, ”Superman”, ”Octopussy” şi la seria ”Transformers”. A debutat în 1992, alături de Peter Jackson, la filmul ”Braindead” şi a lucrat în mod constant cu acesta la ”Heavenly Creatures”, dar şi la ”The Frighteners”, înainte de seria care avea să-i facă celebri pe amândoi, ”Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor”. Michael Hopkins a împărţit ambele premii Oscar cu colegul său american Ethan Van der Ryn.