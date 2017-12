“Is This It”, desemnat albumul deceniului

Albumul de debut al trupei The Strokes a fost desemnat materialul discografic al deceniului de către editorii revistei New Musical Express (NME). Un alt material de debut, “Up the Bracket”, lansat de trupa The Libertines în anul 2002, s-a situat pe locul al doilea în acest clasament al celor mai bune 50 de albume ale deceniului. Poziţia a treia a revenit materialului “XTRMNTR”, al trupei Primal Scream. La alcătuirea acestui clasament au participat membrii unor trupe de marcă, precum Radiohead şi Arctic Monkey, dar şi o serie de producători şi directori din industria muzicală britanică. Trupele rock au dominat partea superioară a acestui clasament, ocupând nouă din primele 10 poziţii. Materialul “Is This It”, dominat de sunete joase de chitară şi piese de succes precum “Last Nite” şi “Someday”, a fost unul dintre cele mai aclamate albume ale anului în momentul lansării lui, în 2001.

Topul 10 al celor mai bune albume ale deceniului este completat de “Whatever People Say I Am, That\'s What I\'m Not” (Arctic Monkey), “Fever To Tell” (Yeah Yeah Yeahs), “Stories From The City, Stories From The Sea” (PJ Harvey), “Funeral” (Arcade Fire), “Turn On The Bright Lights” (Interpol), “Original Pirate Material” (The Streets) şi “In Rainbows” (Radiohead). Anul 2002 a fost cel mai bine reprezentat în acest clasament, cu opt albume, printre care s-au aflat cele lansate de trupele Interpol, The Streets şi Queens of the Stone Age.