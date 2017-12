Isabella Rossellini va prezida juriul Festivalului de Film de la Berlin

Actriţa Isabella Rossellini a fost desemnată preşedintele juriului celei de-a 61-a ediţii a Festivalului de Film de la Berlin, care va avea loc în perioada 10 - 20 februarie 2011. Isabella Rossellini este una dintre cele mai renumite actriţe ale generaţiei sale, devenind, în ultimii ani, o reputată regizoare şi producătoare de film. Fiica actriţei suedeze Ingrid Bergman şi a regizorului italian Roberto Rossellini, Isabella şi-a început cariera în New York, lucrând ca jurnalist şi creator de modă. Debutul în cinematografie s-a produs în 1976, când a jucat alături de mama ei în filmul “A Matter Of Time”, regizat de Vincente Minelli. Actriţa a jucat apoi într-o serie de filme realizate de regizori renumiţi, precum Robert Zemeckis, Joel Schumacher, John Schlesinger, Stanley Tucci, Peter Greenaway şi mulţi alţii. Isabella Rossellini a devenit celebră pe plan internaţional după ce a jucat în filmele regizate de David Lynch “Catifeaua albastră” (1986) şi “Suflet sălbatic” (1990). În afara carierei din cinematografie, Isabella Rossellini a fost, totodată, unul dintre cele mai renumite fotomodele din industria modei şi a produselor cosmetice din anii \'80.

Isabella Rossellini a participat pentru prima oară la Berlinală în anul 1994, în calitate de actriţă principală a filmului “Fearless”, de Peter Weir, ce a fost prezentat în competiţia oficială. Actriţa a devenit o prezenţă constantă la Festivalul de Film de la Berlin, în ultimii ani: în 2005, ea a produs şi regizat filmul ”My Dad Is 100 Years Old”, împreună cu cineastul canadian Guy Maddin, considerat un omagiu adus tatălui ei, Roberto Rossellini, ce a rulat în cadrul secţiunii Berlinale Special, în 2006. În 2007, actriţa a revenit la Berlin în rolul naratorului filmului mut experimental al aceluiaşi Guy Maddin, “Brand upon the Brain!”, ce a rulat în secţiunea Forum. Isabella Rossellini şi-a prezentat filmul ce a marcat debutul ei regizoral – “Green Porno” - în secţiunea Forum Expanded, la Berlinala din 2008. Filmul a fost conceput sub forma unui colaj de opt scurtmetraje amuzante, despre comportamentul sexual al râmelor, libelulelor, melcilor, albinelor, lăcustelor şi altor insecte şi nevertebrate. În iulie anul acesta, Isabella Rossellini a încheiat filmările pentru “Chicken with Plums”, cel mai recent lungmetraj al regizorilor Marjane Satrapi şi Vincent Paronnaud. Isabella Rossellini va putea fi văzută în curând pe marile ecrane în filmul “La Solitudine Dei Numeri Primi”, de Saverio Constanzo, adaptat după romanul omonim scris de Paolo Giordano, ce va avea premiera în acest an, la Festivalul de Film de la Veneţia (1 - 11 septembrie).

