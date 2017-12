Isărescu, „gâtuit” pe şosele

DEFICITARI LA AUTOSTRĂZI Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, constată cu surprindere, deşi este unul dintre cei mai importanţi oameni din România, că ţara noastră este extrem de deficitară la capitolul şosele şi autostrăzi, el exprimându-şi nemulţumirea, în cadrul unei întâlniri, la Romania Financial Forum 2011, că Bucureştiul nu are încă o centură ocolitoare. Pe de altă parte, el a constatat, totodată, cu surprindere, că autostrada spre Constanţa nu este finalizată. „Ce valoare are o autostradă urmată de o gâtuire? Personal credeam că drumul spre mare este rezolvat. Am luat-o pe centura Bucureştiului. Păi de la DN1, vreo patru kilometri, pe urmă tot în gropi intri. S-a făcut un pod frumos acolo. Nici jumătate din centură nu s-a terminat de atâta timp într-un oraş de talia Bucureştiului”, a spus guvernatorul BNR, care a adăugat într-o notă ironică: „De la autostrada A1 până la A2, până la autostrada de la Piteşti, sunt vreo câteva porţiuni făcute şi vreo 10 gâtuiri. Treci din gâtuire în gâtuire. Acelaşi tip de creştere economică extraordinară. Consumi benzină, consumi lubrifianţi, în gâtuirea aia, consumi anvelope, frânezi, te enervezi, consumi nervi, creşte... PIB-ul creşte. La asemenea activitate economică este cea mai bună creştere de PIB”.

CREDITE PE PERIOADE MAI MICI Pe de altă parte, vorbind despre noul regulament privind activitatea de creditare, aflat încă în dezbatere publică şi care ar putea fi aplicat din decembrie, Isărescu a mărturisit că aparţine unei generaţii care a plecat cu familia „de la lingură şi farfurie” şi fără credite. El este de părere că băncile ar trebui să dea credite de consum pe perioade de 5 - 7 ani, arătând că cele care au dat credite de consum pe 20 de ani se confruntă acum cu cele mai multe împrumuturi neperformante. Potrivit unui proiect de regulament elaborat de BNR, creditele de consum vor avea o scadenţă de cel mult cinci ani, iar clienţii trebuie să aducă garanţii de 133% din valoarea împrumutată, în timp ce la finanţările imobiliare în euro avansul va fi de cel puţin 30%.