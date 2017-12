Isărescu, împotriva unui nou acord cu FMI

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, consideră că România nu mai are nevoie de un nou acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional (FMI). „Nu cred că, după actualul acord, România mai are nevoie de un acord de finanţare cu FMI, pentru că finanţarea Fondului se adresează consolidării rezervelor internaţionale, pentru a creşte credibilitatea internaţională”, a declarat Isărescu, într-un interviu pentru „Săptămâna financiară”. De asemenea, guvernatorul BNR a subliniat că Banca Centrală trebuie să se pregătească pentru „efecte de runda a doua” ale măsurilor de austeritate. „Banca Centrală trebuie să stea cu arma la picior. Până acum, reacţia economiei, pe plan macroeconomic, nu social, la aceste măsuri a fost relativ pozitivă. Creşterile de preţuri s-au situat sub estimările noastre. BNR trebuie să se pregătească pentru efecte de runda a doua”, a spus Isărescu.