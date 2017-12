Isărescu nu pronunţă cuvântul “criză”

PRECAUŢII Când sunt aduse la cunoştinţa populaţiei, veştile rele trebuie îndulcite de tonul pe care sunt spuse. Mai ales cele legate de finanţele ţării. Guvernatorul Mugur Isărescu este perfect pentru astfel de sarcini, mergând de fiecare dată în siajul raţionamentului celor care îi trag sforile. Are viziune, are credibilitate internă şi externă şi ne îndoim că cineva ar avea tupeul să-i bată cu pumnul în masă. Asta nu înseamnă că el nu e/sau nu va fi supus la presiuni de tot felul (mai ales anul electoral viitor) sau că iniţiativele sale ar merge ca unse spre promulgare. În această perioadă de criză, toată lumea aşteaptă de la guvernatorul BNR veşti mai optimiste şi explicaţii pertinente. Dar experienţa anilor ‘70 se pare că l-a lecuit pe Isărescu de graba de a vorbi despre criză: \"Toată lumea vorbea, în 1971, de criza dolarului. Peste zece ani, după atâta criză a dolarului, am constatat că dolarul devenise rege. Au trecut 40 de ani şi toată lumea vorbeşte despre criză în continuare. Eu, personal, mă feresc de acest cuvânt sau am o mare reţinere în a-l folosi\". Cu toate acestea, el are şi o certitudine: \"Lumea se va schimba, dar nu ştim însă cum va arăta. Poate tinerii pot intui\".

UN ALTFEL DE GUVERNATOR Şi pentru a avea o viziune cât mai corectă a omului Isărescu, să spunem că acest “guru” al finanţelor a încercat, săptămâna trecută, să le demonstreze cursanţilor de la Institutul Bancar Român că în viaţă contează mai mult valoarea unui om, povestindu-le că în ziua în care a vrut să se angajeze la Institut, la începutul anilor `71, \"purtam plete, am purtat şi doliu după Hendrix\". Nu vă aşteptaţi la asta, nu-i aşa?