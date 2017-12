“Îşi bătea copilul de când era bebeluş”

Emil Cujbă, cel care şi-a răpit copilul în luna octombrie 2011 şi refuză să îl dea mamei, cu toate că acesta i-a fost încredinţat în urma unei hotărâri judecătoreşti, este acuzat de fosta soţie, Cristina Cujbă, că ar avea o fire violentă şi că cel mic nu ar fi în siguranţă în preajma sa. Ea a venit la redacţia ziarului însoţită de o femeie din Valu lui Traian care susţine că ar fi fost agresată, atât ea cât şi fiul ei, de către Emil Cujbă, care, la acea vreme, lucra ca impiegat de mişcare la staţia CFR Valu lui Traian. Victima, Liliana Cucuz, spune că totul s-a petrecut în vara anului trecut, când Emil Cujbă l-ar fi înjurat pe fiul ei, de opt ani, şi i-ar fi făcut propuneri indecente. “Eram în curte şi făceam curăţenie, iar la un moment dat a venit Emil Cujbă şi mi-a luat băiatul, l-a trântit la pământ şi i-a pus piciorul pe gât, după care l-a ameninţat şi l-a înjurat. Când l-am văzut pe băiat la pământ am început să ţip şi l-am întrebat ce are cu el, moment în care m-a luat şi pe mine de gât şi m-a trântit pe nişte pietre. Mama mea a încercat să intervină, dar a doborât-o şi pe ea la pământ după ce i-a dat un pumn în piept. Apoi a plecat. Eu nu mă simţeam bine, am sunat la salvare şi am fost transportată la spital. Am rămas internată până a doua zi dimineaţa. Când am ajuns acasă, am găsit uşa de la intrare blocată cu o piatră foarte mare. Am reuşit să mut puţin piatra ca să pot intra în casă şi mi-am găsit familia foarte speriată. Când i-am întrebat ce au păţit mi-au spus că, în cursul nopţii, Emil Cujbă a făcut scandal în curte. El a venit şi a blocat uşa, a spart un geam şi a rupt antena tv. La scurt timp, după ce şi-a terminat tura, a venit la gard, m-a înjurat şi m-a întrebat dacă nu am murit”, a declarat Liliana Cucuz. Femeia a primit un certificat medico-legal care atestă că a avut nevoie de două zile de îngrijiri medicale după bătaia primită.

MUTAT DISCIPLINAR Liliana Cucuz l-a reclamat pe Cujbă la Poliţia Transporturi Feroviare Valu lui Traian, iar cazul a ajuns pe masa poliţiştilor Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Secţiei Regionale a Poliţiei Transporturi Constanţa. “Avem în lucru o plângere pe numele lui Emil Cujbă. Am început urmărirea penală împotriva lui pentru loviri şi alte violenţe”, a declarat şeful Biroului de Investigaţii Criminale, cms. şef Traian Bureţea. După incident, Emil Cujbă a fost mutat disciplinar la staţia CFR Dorobanţu. “În vara anului trecut au avut loc nişte dispute, o reclamaţie pe numele lui, iar în urma anchetei noastre am stabilit ca acesta să fie mutat disciplinar”, a declarat Radu Anton, directorul Regionalei CFR Constanţa. Cu toate acestea, Emil Cujbă susţine că el ar fi fost mutat de la Valu lui Traian la Dorobanţu pentru reîntregirea normei, în niciun caz pe motiv disciplinar.

“ÎŞI BĂTEA COPILUL” Fosta soţie a lui Emil Cujbă susţine că a divorţat de el din cauza violenţelor la care erau supuşi ea şi copilul. “Îşi bătea copilul încă de când era bebeluş. Am încercat să uit toate aceste momente neplăcute. Când avea patru luni, copilul s-a trezit pe la 2.00 noaptea şi plângea. Supărat că l-a trezit din somn, l-a tras de căciuliţă în sus. Atunci am avut noroc că s-a rupt şnurul, că altfel putea să-l sugrume. În altă zi, când noi eram la bucătărie, a venit copilul şi trăgea de el pentru că vroia să îi dea ceva. Nervos că îl trăgea de pantaloni, l-a luat de tricou, l-a dus afară şi l-a trântit de pământ. Altă dată eram în parcarea blocului la foştii socri, iar cel mic s-a speriat de un câine şi a început să plângă. Fostul soţ era într-o discuţie contradictorie cu mama lui şi s-a enervat când l-a auzit plângând. L-a luat de mâini şi l-a trântit cu spatele de uşa portbagajului. Mai mult, metoda lui de a-l pedepsi era să îl închidă în dormitor cu lumina stinsă. Mihai plângea de o parte, iar eu de cealaltă, însă nu mă lăsa să mă apropii nici măcar de uşa dormitorului. După fiecare bătaie primită, dacă el era plecat la muncă, o trimitea pe mama lui să stea cu mine, ca să nu pot pleca de acasă cu copilul sau să merg să scot un certificat medico-legal”, a povestit Cristina Cujbă.

„NIMENI NU MĂ AJUTĂ” Femeia nu înţelege de ce nimeni nu o ajută să îşi recupereze copilul, în ciuda plângerilor pe care le-a făcut. „Mă deranjează că nimeni nu face nimic! Este vorba despre un copil, nu despre o găină pe care o caut. Nu înţeleg de ce nimeni nu mă ajută. Eu am obţinut custodia copilului pentru că am adus nişte martori, dovezi şi am demonstrat că sunt capabilă să îl cresc, spre deosebire de el, iar acum mă chinui cu executorul judecătoresc să îl recuperez”, spune Cristina Cujbă.