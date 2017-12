Își face corect treaba Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor?

09:52:05 / 24 Iulie 2017

opc

Mergeti si faceti un control si in piata Brick mai ales unde se vinde peste sa vedeti cum colcaie mustele pe pestele de la vanzare nu este acoperit cu nimic cand i-am spus vanzatoarei ca nu este in regula ca mustele sa stea pe peste raspunsul a fost nu avem ce sa facem iar eu am raspuns ca are ce sa faca sa nu mai vanda peste nu sa ne imbolnavim ca sunt patroni nesimtiti patronul ar da la familia lui peste cu cacat de muste pe el eu nu cred mergeti domnilor de la opc si ansvsa in control si taiati in carne vie inchideti si datile amenzi pana se conformeaza