„Isle of Dogs“, cel mai recent film de animaţie al lui Wes Anderson, prezentat în deschiderea Berlinalei 2018

Filmul de animație a lui Wes Anderson "Isle of Dogs" va fi prezentat la 15 februarie în deschiderea celei de a 68-a ediții a Festivalului internațional de film de la Berlin de anul viitor, informează luni site-ul berlinale.de, consultat de Agerpres. Anderson a avut până acum trei filme în competiție la Berlinală. Este vorba despre "The Royal Tenenbaums" (2002), "The Life Aquatic with Steve Zissou" (2005) și "The Grand Budapest Hotel" (2014), care a fost prezentat în deschiderea celei de a 64-a ediții a Festivalului de film de la Berlin și a câștigat premiul marelui juriu Ursul de Argint. "Sunt foarte încântat că Wes Anderson va da startul din nou competiției din cadrul Berlinalei. 'Isle of Dogs' va fi primul film de animație care va deschide festivalul, o peliculă ca îi va seduce pe spectatori cu farmecul lui Wes Anderson", a declarat directorul festivalului, Dieter Kosslick.

"Isle of Dogs" spune povestea lui Atari Kobayashi, un băiețel de 12 ani aflat sub tutela primarului corupt Kobayashi. Când, în urma unui decret executiv, toți câinii din Megasaki City, sunt transportați în spațiul unei gropi de gunoi, Atari folosește un dispozitiv de zbor pentru a ajunge în această așa-numită Insulă a Gunoiului în căutarea câinelui său Spots. Aici, cu sprijinul unor noi prieteni canini, el începe o călătorie epică care va decide soarta și viitorul întregii prefecturi.

Printre actorii care vor asigura vocile se află Bryan Cranston, Koyu Rankin, Edward Norton, Liev Schreiber, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Ken Watanabe, Akira Ito, Greta Gerwig, Frances McDormand, Courtney B. Vance, Yoko Ono, Harvey Keitel și Frank Wood. „Isle of Dogs” va fi lansat în cinematografele americane la 23 martie 2018, iar la nivel internațional din luna aprilie a anului viitor.