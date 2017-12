Israelul ar putea ataca Iranul într-un an, chiar fără aprobarea SUA

Israelul ar putea ataca Iranul în decurs de un an, chiar fără aprobarea Washingtonului, dacă Guvernul va aprecia că aceasta este singura cale de a opri programul nuclear al Teheranului, relatează revista ”Atlantic”. Autorul articolului, Jeffrey Goldberg, scrie că ”s-a ajuns la un consens că şansele ca Israelul să lanseze un atac până în iulie 2011 sunt de peste 50%”. Goldberg şi-a bazat concluziile pe discuţii cu peste 40 de foşti şi actuali oficiali israelieni, inclusiv premierul Benjamin Netanyahu, precum şi cu mulţi oficiali americani şi arabi.

”Dacă Israelul atacă, îi va spune Washingtonului că o face pentru că un Iran nuclear reprezintă cea mai gravă ameninţare, după Hitler, la adresa supravieţuirii fizice a poporului evreu. Israelienii vor spune şi că ei cred că au o şansă rezonabilă să întârzie programul nuclear iranian cu cel puţin trei până la cinci ani. Ei le vor spune omologilor americani că Israelul nu mai are altă alegere”, a scris Goldberg. Netanyahu a refuzat să îi comunice lui Goldberg programul de acţiune sau dacă ia în calcul opţiunea militară. Dar discuţiile avute cu alţi oficiali l-au determinat pe jurnalist să conchidă că ”premierul crede că Iranul este o problemă mondială, nu numai a Israelului şi că lumea, condusă de SUA, are datoria să se ocupe de el”. Liderul israelian nu are mare încredere în sancţiuni, dar va aştepta până în decembrie, să vadă dacă funcţionează diplomaţia Occidentului. De asemenea, Israelul aşteaptă să vadă dacă preşedintele Barack Obama va aproba chiar un atac american asupra centrelor nucleare iraniene, dar oficialii de la Ierusalim au îndoieli că cineva care s-a poziţionat drept opusul lui George W. Bush, autor al invaziilor din Afganistan şi Irak, ar lansa un atac preventiv asupra unei naţiuni musulmane. Dacă israelienii ajung la concluzia fermă că Obama nu va lansa un atac asupra Iranului, indiferent de circumstanţe, atunci va începe numărătoarea inversă pentru un atac israelian, a spus Goldberg.

Deocamdată, secretarul de Stat american, Hillary Clinton, a declarat marţi că SUA sunt îngrijorate de soarta apărătorilor drepturilor omului din Iran, care riscă o execuţie iminentă şi face apel la Teheran să suspende aceste execuţii. ”Suntem îngrijoraţi în ceea ce priveşte soarta iranienilor care riscă o execuţie iminentă pentru că s-au folosit de dreptul lor la libertatea de exprimare după alegerile din iunie 2009”, a precizat Hillary Clinton într-un comunicat. ”SUA cer Guvernului iranian să suspende aceste execuţii, în conformitate cu obligaţiile sale internaţionale”, a adăugat şefa diplomaţiei americane, care a făcut apel la ”eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici şi a apărătorilor drepturilor omului încarceraţi”.

Autorităţile iraniene au arestat numeroşi responsabili reformatori, jurnalişti şi studenţi după alegerile prezidenţiale din iunie 2009, în urma cărora Mahmoud Ahmadinejad a obţinut un nou mandat de preşedinte, scrutin marcat de fraude, potrivit opoziţiei şi urmat de un val de proteste populare. Cel puţin zece persoane au fost condamnate la moarte şi multe altele au fost condamnate la închisoare, pentru atentat la siguranţa naţională şi incitare la violenţă.