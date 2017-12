Israelul are la dispoziţie un an pentru a distruge programul nuclear iranian

Un fost oficial din cadrul serviciilor secrete israeliene, Mossad, a avertizat că Israelul are la dispoziţie 12 luni pentru a distruge programul nuclear iranian, altfel riscă să fie atacat el însuşi, relatează “The Sunday Telegraph”, în ediţia electronică. Shabtai Shavit, un influent consilier al Comisiei Parlamentare pentru Apărare şi Afaceri Externe din Israel, care s-a retras din Mossad în 1996, a declarat că a expirat perioada în care Iranul ar putea fi împiedicat să obţină arma nucleară, adăugînd că nu se îndoieşte că Iranul intenţionează să folosească o armă nucleară, imediat ce o va deţine. “Cel mai sumbru scenariu este ca Iranul să obţină arma nucleară în circa un an”, a precizat el. Oficialii israelieni cred că procesul diplomatic este inutil în cazul Iranului şi exercită presiuni asupra preşedintelui George W. Bush pentru lansarea unor atacuri aeriene înainte de încheierea mandatului, la 20 ianuarie. Aceştia se tem că şansele de a primi aprobarea americanilor de a desfăşura un atac aerian se vor reduce dramatic dacă cel care va cîştiga alegerile va fi candidatul democrat Barack Obama, adeptul unui dialog cu regimul de la Teheran. “Dacă republicanul John McCain cîştigă alegerile, acesta ar putea uşor să ia o decizie în legătură cu un atac. În cazul în care cîştigătorul va fi Obama, nu. Previziunea mea este că nu va aproba un atac, cel puţin nu în primul mandat la Casa Albă”, a precizat Shavit. El a avertizat că, deşi ar fi de preferat ca Israelul să beneficieze de aprobarea şi participarea americană la un atac împotriva Iranului, Israelul nu se va teme să acţioneze singur.

Liderii Congresului american au aprobat, anul trecut, cererea preşedintelui Bush de a finanţa intensificarea operaţiunilor sub acoperire destinate să destabilizeze regimul de la Teheran, potrivit revistei “The New Yorker”. Articolul din numărul din 7-14 iulie al revistei, publicat online duminică, se bazează pe un document ultrasecret al preşedinţiei, care, prin lege, trebuie făcut cunoscut liderilor democraţi şi republicani ai Congresului şi membrilor din conducerea comisiilor de informaţii ale celor două camere. Documentul se concentra asupra subminării ambiţiilor nucleare ale Iranului şi a încercării de a destabiliza Guvernul printr-o schimbare de regim, a declarat o sursă citată de “New Yorker”. Finanţarea pentru intensificarea misiunilor sub acoperire, pentru care Bush a cerut pînă la 400 de milioane de dolari, a fost aprobată de liderii Congresului, potrivit unor surse din armată, serviciile secrete şi legislativ. Operaţiunile clandestine împotriva Iranului nu sînt noi. Forţele speciale americane din sudul Irakului au desfăşurat operaţiuni transfrontaliere începînd de anul trecut, potrivit revistei.

Comandantul Gardienilor Revoluţiei din Iran a declarat că ţara sa va prelua controlul asupra Golfului şi Strîmtorii Ormuz, rută vitală a exporturilor de petrol, în cazul în care ar fi atacată. Speculaţiile despre un posibil atac asupra Iranului, din cauza controversatului său program nuclear, s-au intensificat după ce luna aceasta s-a aflat că Israelul se antrenează pentru o asemenea eventualitate. Oficialii iranieni au transmis, în trecut, semnale mixte în privinţa intenţiei lor de a folosi petrolul ca armă într-o eventuală confruntare. Tensiunile dintre Iran, al patrulea producător de petrol din lume şi Occident şi Israel, din cauza programului nuclear al Teheranului, au fost unul dintre factorii care au determinat creşterea fără precedent a preţului petrolului. Israelul este considerat singura ţară din Orientul Mijlociu care dispune deja de un arsenal nuclear. SUA afirmă că vor să se folosească de diplomaţie pentru a rezolva conflictul cu Iranul, dar nu au exclus nici o acţiune militară, în cazul în care diplomaţia nu va da rezultatele dorite.