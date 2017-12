Israelul începe un exerciţiu defensiv

De duminică, Israelul va efectua o simulare la scară naţională a impactului pe care l-ar avea căderea a mii de rachete, printre care mai multe cu focoase neconvenţionale, lansate din trei direcţii: Liban, Siria şi Gaza. Exerciţiul, care se va desfăşura pe parcursul a patru zile, va implica mii de soldaţi şi angajaţi ai serviciilor de urgenţă, totul sub direcţia RAJEL, organism creat după războiul din Liban din 2006 pentru a coordona apărarea civilă. „Israelul ţine cont de faptul că Orientul Mijlociu stă sub un mare semn de întrebare. Libanul, Siria şi chiar Iordania, unde sunt mii şi mii de refugiaţi sirieni, sunt o necunoscută de avut în vedere”, au semnalat surse militare israeliene. Serviciile de informaţii israeliene nu exclud posibilitatea ca războiul civil din Siria să conducă la o confruntare armată regională în care ţara să se vadă sub o ploaie de rachete, iar forţele sale militare s-au pregătit pentru orice eventualitate. „Întrebarea dacă vor lansa rachete asupra unor centre populate din Israel nu mai este relevantă, ceea ce trebuie să ne întrebăm acum este când se va întâmpla acest lucru”, avertiza săptămâna aceasta ministrul Apărării Civile, Gilad Erdan.

În noiembrie 2012 palestinienii au lansat dinspre Gaza 1.500 de rachete în opt zile. Hezbollah are 60.000, fapt pentru care poate lansa 1.500 pe zi. Ameninţarea rachetelor în principalele centre populate din Israel a început să se materializeze în 2006, când miliţia mişcării şiite libaneze a atacat oraşul Haifa, şi nordul Israelului, cu peste 4.000 de astfel de proiectile. Israelul se teme că armament sofisticat din arsenalul sirian, inclusiv cel biologic şi chimic, considerat de unii experţi internaţionali drept cel mai mare din lume, ar putea ajunge în mâinile acestei miliţii. Pe parcursul exerciţiului, se va cere populaţiei să intre în adăposturile antiaeriene la auzul sirenelor, dintre care prima va suna luni ora 12.30 locală, pentru a se evalua pregătirea în cazul instituţiilor publice şi al şcolilor. A doua se va auzi în aceeaşi zi, la ora 19.05 locală, pentru a se analiza răspunsul în cazul locuinţelor. Pentru prima dată, RAJEL va măsura amploarea răspunsului via internet, întrebând adolescenţii şi tinerii dacă părinţii lor au reunit familia în refugiu şi dacă procesul s-a încheiat la timp. Se va testa, de asemenea, un nou dispozitiv de alarmă prin mesaje SMS. Zeci de spitale, şcoli, închisori, ministere, centre comerciale şi fabrici se vor supune săptămâna viitoare practicilor serviciilor de urgenţă şi evacuare, iar în unele cazuri vor intra în scenă experţi în măsurarea poluării chimice şi biologice.