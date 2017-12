Israelul închide un punct de trecere la frontiera cu Egiptul, din cauza unui posibil atac terorist

Israelul a închis luni punctul de trecere spre Egipt, Taba, în urma unui avertizări a Biroului antiterorism cu privire la ”iminența” unui atac terorist, informează Associated Press. Închiderea punctului de frontieră are loc înaintea începerii sărbătorilor pascale, când Sinaiul este o destinație populară pemtru mulți israelieni. La scurt timp după ce a fost anunțată închiderea punctului de trecere, sirenele avertizau localnicii cu privire la un atac cu rachetă. Potrivit armatei, o rachetă lansată din Sinai a explodat într-un câmp deschis, fără a provoca daune. Minister Serviciilor de Informații din Israel a comunicat că există o amenințare cu privire la un potențial ”atac terorist” asupra turiștilor din peninsula Sinai. Trecerea va rămâne deschisă pentru cei ce doresc să se reîntoarcă din Egipt. Închiderea punctului de trecere are loc la o zi după ce două biserici din Egipt au fost vizate de atacuri sinucigașe cu ocazia sărbătorii Floriilor. Biroul antiterorism din Israel a solicitat turiștilor israelieni din Sinai să se reîntoarcă acasă și a cerut celor ce și-au programat călătorii în peninsulă să-și anuleze planurile de vizită.