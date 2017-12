Israelul nu este pregătit pentru deblocarea crizei iraniene

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, ameninţă că va abandona calea diplomatică dacă negocierile asupra programului nuclear iranian nu sunt destinate desfiinţării lui. „Unul dintre lucrurile pe care i le va spune primul-ministru preşedintelui Obama în timpul întâlnirii lor este că, dacă negocierile cu Iranul nu conduc în cele din urmă la desfiinţarea programului nuclear iranian, ci doar la supraveghere, Israelul se consideră eliberat de obligaţiile sale în acest proces diplomatic între lumea occidentală şi Iran”, a declarat o sursă din anturajul premierului Netanyahu. „Înseamnă că Israelul poate decide să atace singur Iranul”, a mai precizat sursa.

Netanyahu a plecat duminică în SUA, unde urma să se întâlnească ieri cu preşedintele Barack Obama. Premierul israelian va rosti astăzi un discurs la ONU, în care va încerca să convingă că ameninţarea iraniană nu s-a diminuat. Anterior, preşedintele iranian, Hassan Rohani, şi-a afişat la Adunarea Generală a ONU de la New York, săptămâna trecută, dorinţa de dialog cu administraţia de la Washington pentru a rezolva criza nucleară şi a condamnat Holocaustul, o schimbare radicală de politică, apreciată de toată lumea. Însă, înainte de a pleca la New York, Netanayhu a criticat „ofensiva de farmec” a preşedintelui iranian, spunând că intenţionează să spună adevărul în faţa ofensivei de cuvinte frumoase şi zâmbete.

La rândul său, preşedintele israelian, Shimon Peres, a susţinut ieri, la Haga, că sinceritatea Iranului privind problema nucleară nu va putea fi judecată decât pe bază de fapte. „În final, nu se poate schimba decât prin fapte şi acte”, a declarat preşedintele israelian într-o conferinţă de presă la Palatul Păcii din Haga. „Sper că faptele vor justifica speranţele că mulţi oameni vor vedea un viitor diferit pentru Iran”, a adăugat preşedintele israelian, care efectuează o vizită de mai multe zile în Olanda.

Potrivit unui sondaj publicat duminică seară de canalul 10 al televiziunii israeliene, 78% dintre israelieni cred că preşedintele iranian nu este sincer când spune că vrea să găsească o soluţie la problema nucleară a ţării sale şi 69% cred că SUA nu vor ajunge la un acord cu Iranul în acest subiect. Faptul că Iranul nu este demn de încredere este invocat şi în deconspirarea unui presupus spion prins în Israel. Bărbatul, care deţine un paşaport belgian şi care a fost arestat pentru spionaj în Israel, are dublă cetăţenie belgiano-iraniană. Bărbatul, pe nume Ali Mansouri, a fost arestat pe 11 septembrie, având asupra sa fotografii ale Ambasadei SUA la Tel Aviv, a anunţat serviciul israelian de contraspionaj Shin Beth. În cursul interogatoriului, suspectul de 58 de ani, care a intrat în Israel sub identitatea falsă de Alex Mans, a spus că iranienii i-au cerut să îşi folosească statutul de om de afaceri pentru a crea societăţi în Israel, în contul serviciilor iraniene de securitate, cu scopul de a aduce atingere intereselor israeliene şi occidentale. Ali Mansouri s-a căsătorit cu o belgiană în 2002, obţinând cetăţenia în acest fel. Cuplul a divorţat în 2007, iar bărbatul s-a recăsătorit cu o iraniană care locuieşte la Teheran. În plus, şi-a schimbat numele Mansouri în Mans, în virtutea legii belgiene. În 2012, a solicitat radierea de pe lista belgienilor aflaţi în străinătate, dar a rămas în contact cu consulatul belgian la Teheran.

Nici conservatorii din Iran nu sunt complet convinşi că detensionarea crizei le este favorabilă. Comandantul Gardienilor Revoluţiei, armata de elită a regimului iranian, a criticat ieri convorbirea telefonică istorică dintre preşedinţii iranian, Hassan Rohani, şi american, Barack Obama. „Preşedintele a avut o poziţie fermă şi adecvată în cursul sejurului său, însă, aşa cum a refuzat să îl întâlnească pe Obama, ar fi trebuit să refuze să îi vorbească la telefon şi să aştepte acţiuni concrete din partea Guvernului american”, a declarat generalul Mohammad Ali Jafari pentru site-ul de ştiri Tasnimnews.com, o primă critică adresată în mod public acestui contact, primul la acest nivel între cele două ţări de peste 30 de ani.