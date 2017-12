Israelul nu exclude un atac militar asupra Iranului

Israelul nu exclude eventualitatea unui atac militar împotriva Iranului, ca urmare a refuzului acestuia de a-şi suspenda programul nuclear, a declarat, luni, adjunctul ministrului israelian al Afacerilor Externe, Danny Ayalon. Diplomatul a comentat afirmaţiile preşedintelui rus, Dmitri Medvedev, care, într-un interviu acordat duminică postului CNN, l-a citat pe omologul său israelian, Shimon Peres. Potrivit lui Medvedev, şeful statului israelian ar fi declarat cu ocazia unei recente vizite efectuate la Soci că ”Israelul nu are niciun plan privind un atac împotriva Iranului, este o ţară animată de pace şi nu va face acest lucru”. Întrebat dacă afirmaţiile lui Peres exclud orice atac israelian împotriva Iranului, Ayalon a spus: ”Nu, nu reprezintă nicio garanţie. Cu tot respectul meu, nu cred că preşedintele rus are competenţa să vorbească în numele Israelului, iar noi, evident, nu excludem nicio posibilitate în privinţa acţiunilor noastre împotriva Iranului”. Afirmaţiile lui Danny Ayalon au fost confirmate de şeful Statului Major israelian, Gaby Ashkenazi: ”Israelul are dreptul la autoapărare şi toate variantele sînt luate în considerare”.

În interviul acordat canalului CNN, liderul rus şi-a exprimat speranţa că Israelul nu va face apel la forţă pentru soluţionarea problemei nucleare iraniene. Potrivit lui Dmitri Medvedev, acesta ar fi cel mai rău scenariu posibil. Preşedintele rus consideră că în locul acestei variante, este nevoie de presiuni asupra Iranului pentru a coopera. Prezentînd demersurile ruse în eventualitatea unui asemenea atac, liderul de la Kremlin a subliniat că Moscova nu susţine niciuna dintre părţi. El a avertizat totodată că ”un război împotriva Iranului ar reprezenta o catastrofă umanitară care ar genera o imensă mulţime de refugiaţi, o dorinţă de răzbunare din partea Teheranului şi evoluţii absolut imprevizibile în regiune”.

Pe de altă parte, fostul consilier american pentru Securitatea Naţională, Zbigniew Brzezinski, i-a cerut preşedintelui Barack Obama să ordone distrugerea avioanelor israeliene, în cazul în care Israelul încearcă să atace complexele nucleare iraniene prin spaţiul aerian irakian. Brzezinski, care a fost consilier pe probleme de Securitate de Naţională în timpul preşedinţiei lui Jimmy Carter, l-a sprijinit pe Barack Obama în timpul campaniei sale prezidenţiale. El nu are însă nicio funcţie în actuala administraţie.

Rusia şi SUA ar putea coopera pînă în 2015 pentru a contracara ameninţările reprezentate de programul nuclear iranian, afirmă generalul rus Viktor Esin, fostul şef al Statului Major pentru rachete strategice. SUA au anunţat joia trecută că renunţă la planul de instalare a unor sisteme antirachetă în Europa Centrală. ”Rusia şi SUA ar putea coopera în acest domeniu, dacă Iranul va deţine o astfel de armă”, subliniază Esin. De altfel, acesta a declarat că Moscova nu va accepta niciun sistem antirachetă în afară de unul creat în comun, precizînd că Rusia invită SUA să dezvolte împreună un sistem antirachetă sau să renunţe definitiv la acest proiect.

Ahmadinejad este ”mîndru” că a provocat indignare prin declaraţiile despre Holocaust

Preşedintele Iranului s-a declarat ”mîndru” că a stîrnit reacţii de indignare în cadrul comunităţii internaţionale, prin declaraţiile în care nega Holocaustul. ”Indignarea asasinilor profesionişti este o mîndrie pentru noi”, a declarat Ahmadinejad. Săptămîna trecută, Ahmadinejad a calificat Holocaustul drept ”mit”, în discursul rostit cu ocazia zilei de solidaritate cu palestinienii. ”Existenţa acestui regim al Israelului este o insultă la adresa demnităţii popoarelor. Occidentalii au lansat mitul Holocaustului. Au minţit, şi-au făcut numărul şi sînt susţinuţi de evrei. Dacă pretindeţi că Holocaustul a fost o realitate, de ce nu permiteţi un studiu?”, a spus liderul iranian.

Statele occidentale şi Rusia au condamnat aceste declaraţii. Ahmadinejad a negat în mai multe rînduri amploarea Holocaustului. Iranul nu recunoaşte existenţa Israelului şi Ahmadinejad a vorbit de mai multe ori despre dispariţia statului evreu. La rîndul său, liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a vorbit duminică despre ”cancerul sionist”. Mahmoud Ahmadinejad va merge astăzi la New York, pentru a participa la Adunarea Generală ONU, unde va rosti un discurs.