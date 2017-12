Israelul vrea să preia controlul asupra zonelor apărute în urma scăderii nivelului Mării Moarte

Autorităţile israeliene doresc să preia controlul asupra teritoriilor apărute în urma scăderii nivelului Mării Moarte, care de fapt se află pe teritoriul palestinian Cisiordania, a anunţat, marţi, mişcarea israeliană anticolonizare Peace Now!. ”Autorităţile israeliene au anunţat că intenţionează să decreteze teritorii ale statului circa 13.860 de hectare apărute de-a lungul coastei Mării Moarte în Cisiordania, în urma scăderii nivelului mării”, a declarat Hagit Ofran, purtătorul de cuvînt al acestei mişcări israeliene. Potrivit acestuia, hotărîrea israeliană a fost anunţată încă de la 28 iunie, astfel încît palestinienii să poată eventual să i se opună într-un termen de 45 de zile, prezentînd titluri de proprietate privată asupra acestor terenuri. Nivelul Mării Moarte, situată la 412 metri sub nivelul Mediteranei, scade în fiecare an cu o medie de un metru. Aceasta şi-a pierdut circa o treime din suprafaţă în 50 de ani, iar în anumite sectoare, precum Ein Gedi din sudul Israelului, aceasta s-a depărtat cu peste doi kilometri.