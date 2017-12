Istanbul, la o oră depărtare de Constanţa

Încă un pas pentru dezvoltarea turismului în judeţul Constanţa. Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” Constanţa (AIMKC) a devenit, de vineri, 7 iunie, a 231-a destinaţie a uneia din cele mai mari companii aeriene din întreaga lume - „Turkish Airlines”. Beneficiile sunt uriaşe pentru constănţeni. Ajung într-o oră în Istanbul, cu plecare direct de pe AIMKC, dar pot pleca, fără probleme, şi spre alte destinaţii, practic spre întreaga lume. Astfel, ajunşi la Istanbul, ei pot călători spre cele mai importante oraşe de pe întreg mapamondul precum: Los Angeles, Japonia, Jakarta, Toronto, Paris, Amsterdam sau Frankfurt. Zborurile de pe AIMKC sunt programate trei zile pe săptămână - miercuri, vineri şi duminică, cu decolare la ora 15.15 şi aterizare, în Istanbul, la 16.25. Zilele nu sunt „bătute în cuie”, reprezentanţii companiei spunând că, dacă vor fi solicitări, şi-au propus să crească numărul zilelor în care aeronavele să ajungă la Constanţa. Operatorul aerian a pregătit şi oferte pentru constănţenii care vor să-şi petreacă concediul la turci. În iunie şi iulie, biletul dus-întors, pentru clasa economic, costă 99 de euro, preţ în care sunt incluse şi taxele de aeroport. Mai multe informaţii despre zborurile de pe AIMK pot fi găsite pe site-ul aeroportului: www.mk-airport.ro (secţiunea Căutare zbor).

BOTEZUL DE INAUGURARE Prima aeronavă „Turkish Airlines” a aterizat, vineri, 7 iunie, pe AIMKC, în jurul orei 10.40 şi a avut 38 de pasageri la bord, majoritatea din partea conducerii companiei care au ales să vină şi să viziteze cel mai mare oraş românesc de la malul Mării Negre. Ei au efectuat un tur de oraş şi au vizitat inclusiv staţiunea Mamaia. Aşa cum se procedează la cursele inaugurale care poposesc pentru prima dată în aeroporturi, şi aeronava „Turkish Airlines” a primit botezul din partea angajaţilor aeroportului.

AVIONUL A FOST SCOS DIN FABRICĂ ÎN SEPTEMBRIE 2012. SCAUNELE AU FACILITĂŢI DE LUX: TELEFOANE ŞI MONITOARE.

Senior vicepreşedintele de Marketing şi Vânzări al „Turkish Airlines”, Ziya Taşkent, a declarat că relaţiile dintre România şi Turcia datează de foarte mult timp, acesta fiind unul din motivele pentru care municipiul Constanţa a fost ales să ocupe un punct pe harta destinaţiilor companiei. „Înainte de a veni la Constanţa am studiat valorile oraşului. Am aflat că are unul dintre cele mai mari porturi din Europa, unul dintre cele mai frumoase litoraluri şi este o putere economică în plină dezvoltare”, a declarat vicepreşedintele companiei.

„UN ACT DE NORMALITATE” Venirea companiei turceşti pe meleaguri constănţene nu face decât să atragă mai mulţi turişti pe litoralul românesc, dar şi posibilităţi mai multe de vacanţă pentru constănţeni. La inaugurare au venit autorităţi, parlamentari precum senatorii USL Alexandru Mazăre şi Nicolae Moga, directori de instituţii publice şi ambasadorul Turciei în România, Omur Şolendil. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristinel Dragomir, consideră că judeţul nostru, dar şi întreaga comunitate vor avea de câştigat. La rândul său, viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău a declarat că prezenţa companiei turceşti este „un act de normalitate”. „Nu era normal să avem zeci de autocare care merg zilnic spre Istanbul, şi retur, şi să nu avem nicio cursă. Faptul că Dobrogea găzduieşte cea mai mare populaţie de etnie turcă mi se pare că a contat foarte mult în luarea deciziei pentru companie. În strategia noastră de dezvoltare, aeroportul este un pilon de bază pentru că, din toate căile de transport multimodal, noi am proiectat ca aeroportul să deservească o populaţie de două milioane de locuitori. Încet încet, nu doar companiile low cost, dar şi celelalte companii prestigioase încep să înţeleagă poziţia şi potenţialul României, nu doar din punct de vedere turistic”, a declarat viceprimarul Constanţei.

„NE DORIM SĂ ATRAGEM ŞI TURIŞTI TURCI CĂTRE MAMAIA ŞI CONSTANŢA” Preşedintele Asociaţiei de Promovare „Litoral Delta - Dunării”, Corina Martin, a spus că Turcia este în topul preferinţelor de vacanţă a turiştilor români de foarte mulţi ani şi, doar anul trecut, peste 300.000 de turişti au ales această ţară ca destinaţie. „Noi, agenţiile de turism, vom pune în vânzare pachete de vacanţă cu această destinaţie. Ne dorim să atragem şi turişti turci către staţiunea Mamaia şi în Constanţa. Vom reuşi să ne poziţionăm, cu staţiunea de top a României, Mamaia, şi pe piaţa turiştilor turci care ar putea deveni, foarte curând, interesată de aceea ce oferă Mamaia: agrement, distracţie, cluburi, fete frumoase şi hoteluri cu servicii din ce în ce mai eficiente şi tarife extrem de bune”, a spus Martin.