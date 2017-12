Isteria concursurilor de frumuseţe, fără limite!

Serioase probleme pe viitor. Kerry Campbell, de 34 de ani, o mămică originară din oraşul britanic Birmingham, a intrat în atenţia opiniei publice după ce a recunoscut că îşi injectează cu botox fiica pe nume Britney, de 8 ani, pentru a elimina de pe faţa copilei ridurile care apar atunci când zâmbeşte. Este un exemplu şocant de cât de departe pot ajunge unii părinţi în numele succesului în concursurile de frumuseţe pentru copii. Fetiţa de 8 ani mai suportă chinurile epilării cu ceară pentru îndepărtarea părului. Experţii susţin că acest copil ar putea avea probleme psihologice pe termen lung, din cauza tratamentelor de frumuseţe. Kerry Campbell, cosmetician de meserie, a afirmat că fiica sa este cea care şi-a dorit tratamentul cu botox, pentru a arăta mai bine la concursurile de frumuseţe. ”Mergea la concursuri şi ştiam că se plângea tot timpul de faţa ei plină de riduri şi lucruri de genul ăsta”, a declarat, fără remuşcări, mama fetiţei, la o emisiune de televiziune. Femeia nu a vrut totuşi să comenteze de unde a cumpărat un tratament atât de scump, spunând doar că a avut o ”sursă de încredere, un doctor din spatele scenei”. Femeia a mai recunoscut că o epilează cu ceară pe fetiţă, pentru a avea un succes cât mai mare la concursurile de frumuseţe. ”Ceea ce fac acum pentru Britney o va ajuta să devină un star. Ştiu că într-o zi va fi fotomodel, actriţă sau cântăreaţă, iar toate tratamentele la care este supusă acum îi vor păstra chipul tineresc mai multă vreme. Îi asigur pe cei care citesc sau urmăresc această emisiune că nu sunt iresponsabilă şi testez Botoxul şi celelalte substanţe mai întâi pe mine. Tot ce vreau este ca Britney să aibă parte de un început bun în viaţă, ca să îi fie mai uşor să devină un superstar. Mai multe mame ar trebui să facă asta pentru fiicele lor”, este mărturia cutremurătoare a lui Kelly Campbell.

Să nu uităm să fim copii! Pasiunea fiicei sale pentru muzică nu ar trebui să aibă nimic de-a face cu toate procedurile chinuitoare ale tratamentelor de înfrumuseţare. Britney ia lecţii de pian, iar cântăreaţa sa preferată este Lady Gaga. Candoarea şi frumuseţea ei interioară de copil sunt însă înăbuşite sub stratul gros de machiaj şi de atitudinea de femeie matură şi studiată. ”Ceilalţi copii cred că e cool că eu fac toate aceste tratamente şi vor să mă copieze. În fiecare noapte îmi studiez faţa, ca să nu am riduri şi când le văd, cer imediat să mi se facă injecţii. La început dureau foarte tare, dar acum nu mai plâng atât de mult. Cât de curând vreau să îmi operez sânii şi nasul, ca să pot fi un star”, este declaraţia aiuritoare a micuţei Britney. Cine să îi explice că a fi un star nu are neapărat de-a face cu frumuseţea, ci mai ales cu talentul? Acest gen de comportament devine însă, îngrijorător, o tendinţă în cercul părinţilor care îşi înscriu fetele la concursurile de frumuseţe peste ocean.

Probleme emoţionale. Injecţiile cu Botox pot netezi ridurile şi pot conferi o senzaţie de fermitate a pielii, dar această procedură poate, de exemplu, să producă probleme în cuplu, deoarece se pare că duce la incapacitatea de a ”citi” emoţiile oamenilor. Un nou studiu efectuat de cercetătorii Universităţii California de Sud în colaborare cu Universitatea Duke relevă faptul că femeile care îşi fac tratamente cu Botox descifrează mai greu expresiile faciale ale altor oameni. Autorii studiului au efectuat experimente pentru a demonstra că oamenii imită expresiile faciale ale interlocutorilor lor pentru a descifra stări emoţionale, cum ar fi teama, îngrijorarea sau fericirea. Singura problemă este că oamenii care folosesc Botox nu pot face acest lucru cu acurateţe, deoarece tratamentul imobilizează unii muşchi ai feţei. Cercetătorii au comparat utilizatorii de Botox cu oameni care au folosit un alt agent antirid, numit Restylane. Rezultatele au arătat că acei ce folosesc Restylane pot desluşi mimica celor din jur cu o acurateţe de 77%, pe când cei ce se tratează cu Botox pot face asta doar în proporţie de 70%. Rezultatele studiului arată legătura dintre corp şi minte, dar şi faptul că organismul uman oferă feedback-ul care ne ajută să ne orientăm în lumea socială.