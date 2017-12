Istoria dansului tematic pedelist

Ca şi la nivel naţional, în PDL Constanţa se joacă hora conflictelor de tot felul. Din toată această ideologie, dominantă fiind imaginea batistei puse pe ţambal, lipseşte dragul nostru preşedinte, cunoscut dansator şi coregraf politic desăvârşit. Doamna Stavrositu face parte din corpul de balet al Elenei Udrea, fiind, recent, stropită, la scenă deschisă, cu apă. A fost, în materie de dansuri tematice cu filon chinezesc, o premieră hilară, pentru care partidul din teritoriu merită felicitări. Moda dansului în politică a fost implementată, în debutul primului său mandat, de Traian Băsescu, rupt parcă, la acea oră, dintr-o distribuţie moscovită. Domnul preşedinte a fost multă vreme personajul principal al unor dansuri ţigăneşti cu palma de pământ, demersul său artistic neavând nicio legătură cu mahalagismul din partid. Ne aflam la debutul unei noi ere dansante a politichiei noastre. Pe atunci, şpriţul de vară curgea nelimitat în valuri. Prezidentul nu-şi permitea să vorbească despre tăierea pensiilor şi a salariilor nici măcar la capătul unei crunte beţii de cuvinte. Dansul pedelist a avut o influenţă puternică asupra populaţiei credule. Îmi amintesc şi acum de Scufiţa Roşie, plecată din PSD la PDL, după o noapte furtunoasă, care făcea tot felul de figuri cu coşul nostru zilnic. “Să trăiţi bine” - acesta era genericul dansurilor politice executate sub bagheta maestrului Băsescu, primul nostru dansator jucător. Dansul drăcesc pusese stăpânire pe întreaga ţară. E drept, sub efectul aburitor al scenografiei semnate de Alianţa DA. La vremea aceea, toată lumea se mula după preşedinte, doar Călin Popescu Tăriceanu, fostul premier o luase razna pe contrasens cu motocicleta. A fost singurul moment în care preşedintele s-a căit amarnic că nu a semnat decretul pentru interzicerea căştilor de protecţie în cazul motocicliştilor din PNL. De la ritmul drăcesc, cu accente sud americane, ne-am trezit propulsaţi în lumea dansului clasic şi a baletului. Cu siguranţă, la acest capitol, doamna Udrea nu are rivală. Domnia sa stă la originea baletului artistic al bileţelelor roz, o formulă clasică de capcană politică. Astăzi, la Constanţa, în PDL, se simt din plin efectele noilor curente dansante. Acum, pentru că este mare deranj în PDL, se dansează de-a valma. Foştii primari pesedişti au cam pierdut ritmul, toţi figurând pe post de lebede moarte. În centrul atenţiei rămâne Maria Stavrositu, singura persoană graţioasă printre cei care vor să-l calce în picioare pe Mircea Banias. De la dansul lebedelor, ca structură politică, s-a ajuns la dansul lebădoilor, soliştii de bază fiind recrutaţi din prima linie a ansamblului instruit de deputatul Iorguş. Printre dansurile absurde se înscrie şi intenţia celor care se opintesc să-i retragă lui Mircea Banias sprijinul politic. Pentru binele PDL, era de aşteptat ca, în această perioadă de restrişte şi jale, dumnealor să joace hora frăţiei. Da’ de unde! Folosind apa chioară, unii, în perspectiva alegerilor dedicate şefiei organizaţiei judeţene, exersează atacul cu “stecluţa cu vitriol”. Strategii dansurilor tematice s-au gândit cum să-i frigă la ficaţi pe cei care au propus ca Laurenţiu Mironescu, altfel, un băiat luminat şi simpatic, să fie exclus din partid… Ca atare, au lansat partitura retragerii sprijinului politic în cazul Banias, un demers sortit din start eşecului. E şi aceasta o formulă de a continua dansul tembel care o să pună PDL cu burta la pământ.